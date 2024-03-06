لافروف: مستمرون فى مساعدة الدول الإفريقية على تعزيز قدراتها العسكرية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستستمر في مساعدة الدول الإفريقية في تعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة التهديدات الحالية.

وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره النيجيري يوسف توجار في موسكو - "تقدم روسيا، وستظل تقدم مساعدة بناءة في الجهود التي يبذلها الأفارقة والمجتمع الدولي بشكل عام لتحقيق الاستقرار في منطقة الصحراء والساحل، وستساعد دول المنطقة في تعزيز قدراتها العسكرية وقدرات قواتها المسلحة من أجل صد التهديدات المستمرة". بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار إلى أنه شدد مع نظيره النيجيري على أهمية مكافحة الجماعات الإرهابية النشطة في المنطقة، ومكافحة عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر.

وفي سياق آخر، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم، عن أن أبواب مجموعة "بريكس" تظل مفتوحة أمام الأرجنتين، و"كل شيء يعتمد" على سلطات البلاد.

وقالت زاخاروفا - وفقًا لما نشرته وكالة أنباء (تاس) الروسية - إن "عضوية بريكس تجلب مزايا واضحة لهذه البلدان، ولا يوجد عيب واحد ولا توجد تكاليف".

وأوضحت أن "هذه قرارات مهمة يتم وضعها على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح والمساواة وتحقيق نتائج إيجابية لكل دولة".

وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا تتوقع من كل سفير للاتحاد الأوروبي في موسكو أن يشرح ما يفعله في البلاد، وكيف سينظمون عملهم في المستقبل.