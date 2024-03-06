الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

أحمد الشناوي: سعر الصرف المرن خطوة موفقة نحو تصحيح مسار الإصلاح الاقتصادي

اجتماع
اجتماع

قال الدكتور أحمد الشناوي أمين صندوق مجلس العقار المصري ونائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تحديد سعر الصرف وفقاً لآليات السوق، خطوة ايجابية وركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادى.

وأكد “الشناوي” في تصريحات له، أن هذه القرارات تساعد على جذب الاستثمارات المباشرة داخل السوق العقاري وتوفر المزيد من فرص العمل للشباب.

وأضاف أن سعر الصرف المرن خطوة حكومة موفقة نحو تصحيح مسار الإصلاح  الاقتصادي وتدعو للتفاؤل للقطاع الخاص، كما جاء في توقيت مثالي حيث وجود احتياطي من النقد الاجنبي.

وأكد أن السياسة النقدية تلعب دورًا كبيرًا في النهوض بالاقتصاد وتشغيل القطاعات الاقتصادية بالدولة، مطالبا بعمل مبادرات تمويلية جديدة خاصةً للقطاع العقاري والقطاعات الإنتاجية لمواجهة ارتفاع تكلفة الاقتراض في ظل ارتفاع نسب الفائدة

وأشار أمين صندوق مجلس العقار المصري إلى أن تحديد سعر الصرف وفقاً لآليات السوق، يتماشى مع صفقة رأس الحكمة التي أظهرت مدى قوة وصلابة الاقتصاد المصرى وقوة قطاع التطوير العقاري الداعم الأساسي للاقتصاد.

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