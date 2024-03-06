الرئيس السيسى يهنئ نظيره الموريتانى برئاسة بلاده الاتحاد الإفريقى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الموريتاني محمد ولد الغزوالي، لتقديم التهنئة بمناسبة تولي بلاده رئاسة الدورة الجديدة للاتحاد الإفريقي، حسب قناة «إكسترا نيوز».

وقال الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس أكد دعم مصر لموريتانيا وثقته الكاملة في حسن وفاء أخيه الرئيس الموريتاني بمسئوليات رئاسة الاتحاد، مشيراً إلى استعداد مصر لتقديم ما لديها من خبرات في هذا الصدد للأشقاء في موريتانيا، بما يعزز العمل الإفريقي المشترك على مختلف المستويات.



من جانبه، ثمن الرئيس الموريتاني اللفتة الكريمة من الرئيس، مشدداً على حرص بلاده على التنسيق والتشاور الدائم مع مصر في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين، وجرى في هذا الإطار تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الرئيسان مواصلة فتح آفاق جديدة للتعاون بما يتفق مع تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين.