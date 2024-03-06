الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بدء تنفيذ الخطة الاستثمارية لرصف 10 شوارع فى أحياء المنتزه أول بالإسكندرية

رصف شوارع محافظة
رصف شوارع محافظة الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم البدء في تنفيذ الخطة الاستثمارية للرصف لهذا العام بـ 10 شوارع  في أحياء وسط ومنتزه أول؛ يأتي هذا استجابة لمطالب المواطنين الخاصة برفع كفاءة رصف الطرق بالمحافظة.

وأكد الشريف أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وكلف محافظ الإسكندرية؛ المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالبدء فورًا في رصف الطرق الرئيسية التي كثرت الشكوى بشأنها من قبل المواطنين، لافتًا إلى أنه تم البدء في رصف 7شوارع بنطاق منتزه أول وهي (شارع مصطفى كامل - وشارع 16 فرعون (عزبة الشامى)- وشارع ابن عقيل من شارع شركة البلاستيك حتى شارع الجلاء - وأمين خيرت الغندور- وسامى رءوف - وفاروق عبدالوهاب - وشارع 1 نوفل).

من جانبها أوضحت المهندسة أمل محمود، أنه تم البدء في رصف 3 شوارع بنطاق حي وسط وهما (شارع حداد - وشارع فرح- وشارع المدرسة السويسرية)؛ مضيفة بأنه تم البدء في رصف الشوارع الحيوية التي تخدم قطاعا كبيرا من المواطنين لتسهيل حركة المرور تزامنًا مع دخول شهر رمضان المبارك.

محافظ الإسكندرية الخطة الاستثمارية رصف الطرق أحياء المحافظة الشوارع الحيوية

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