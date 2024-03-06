"الطويلة" يطالب "الجبلاية" بالحصول على مستحقاته من الإسماعيلي في أزمة اللاعب إبراهيم حسن

طالب محمد الطويلة رئيس نادى النجوم ، اتحاد الكرة بسرعة تنفيذ الحكم الصادر له من محكمة الكأس الذى يلزم نادي الإسماعيلي بسداد ما يقرب من 60 مليون جنيه لصالح النجوم ، بسبب إبراهيم حسن لاعب الإسماعيلى السابق الذى انتقل إلي الزمالك .

ويحق للنجوم الحصول على نسبة من انتقال إبراهيم حسن من الدارويش إلى الزمالك، وفقا للعقد الموقع بين النجوم والإسماعيلي وهو ما لا ينفذه الإسماعيلي بعد انتقال اللاعب للزمالك .

وكانت لجنة الإنضباط باتحاد الكرة قد أخطرت مسؤولي الإسماعيلي خلال شهر ديسمبر الماضي، بحرمانه من القيد الشتوي ونقل 5 مباريات خارج ملعبه، إذا لم يسدد الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي النجوم حتى يتم حصول الإسماعيلي على مستحقاته .

وأكد محمد الطويلة فى تصريحات خاصة للدستور ، أن نادي النجوم انتظر فترة طويلة ورفض التصعيد في أزمة إبراهيم حسن حرصا على مصلجة الكرة المصرية ونادي الإسماعيلى بعد تدخل عدد كبير من محبين نادي الإسماعيلي.

وواصل الطويلة ، أن هناك احكام صادرة لصالح نادي النجوم سواء من محكمة الكأس أو لجنة الانضباط ورغم ذلك لم يتم تنفيذ اى حكام لصالح النجوم .

الطويلة: حريص على مصلحة الكرة المصرية ولابد من تنفيذ قرار لجنة الانضباط

وتابع الطويلة : حريص على مصلحة الكرة المصرية ولكن لابد من اتخاذ قرار لصالح النجوم ، بداية من تنفيذ قرار لجنة الانضباط بوقف القيد لنادي الإسماعيلي فى فترة الإنتقالات المقبلة و نقل 5 مباريات خارج الأرض ، وهى عقوبة أولية وبعدها يتم تنفيذ خصم النقاط وحال عدم سداد المستحقات سيتم هبوط الإسماعيلي للدرجة الثانية واذل لم يسدد مستحقات النجوم سيتم تجميد النشاط في الإسماعيلي ومن الممكن إن تصل لإيقاف النشاط بشكل عام ولكن انا حريص على مصلحة الكرة المصرية . .