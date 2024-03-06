حزب "المؤتمر": التسعير العادل للجنيه خطوة إيجابية لتوحيد السعر

ثمَّن حزب "المؤتمر"، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، قرار البنك المركزي بالسماح بالتسعير العادل للجنيه، وفقًا لآليات العرض والطلب في البنوك.

وقال الحزب في بيانٍ له، إن استخدام سعر صرف العادل للجنيه، خطوة إيجابية على طريق تحرير سعر الصرف وتوحيد أسعاره في السوق الرسمي والسوق الموازي.

وأكد "المؤتمر"، أهمية دعم البنك المركزي المصري للجنيه المصري من خلال التدخل في السوق عند الحاجة، وذلك للحفاظ على استقراره ومنع حدوث أي تذبذبات مفاجئة.

وطالب الحزب، الحكومة باتخاذ خطوات موازية لدعم الجنيه المصري، مثل زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

مواجهة مباشرة من الحكومة

وأشار حزب "المؤتمر" إلى أن هذا القرار يستوجب مواجهة مباشرة من الحكومة مع السوق الموازي وتفعيل قانون البنوك الجديد بتجريم تداول النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية المرخص بها بذلك.

وشدد الحزب على ضرورة تفعيل الخاص بإحالة كل من يحاول احتكار السلع إلى القضاء العسكري لضبط الأسواق والأسعار، لافتًا إلى أن هذا القرار سيكون عامل جذب لمزيد من الاستثمارات، لتحقيق التنمية المستدامة.