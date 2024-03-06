الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

حزب "المؤتمر": التسعير العادل للجنيه خطوة إيجابية لتوحيد السعر

الربان عمر المختار
الربان عمر المختار صميدة

ثمَّن حزب "المؤتمر"، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، قرار البنك المركزي بالسماح بالتسعير العادل للجنيه، وفقًا لآليات العرض والطلب في البنوك.

وقال الحزب في بيانٍ له، إن استخدام سعر صرف العادل للجنيه، خطوة إيجابية على طريق تحرير سعر الصرف وتوحيد أسعاره في السوق الرسمي والسوق الموازي.

خبراء اقتصاديون يشيدون بقرار اتباع سياسات سعر الصرف المرن

وأكد "المؤتمر"، أهمية دعم البنك المركزي المصري للجنيه المصري من خلال التدخل في السوق عند الحاجة، وذلك للحفاظ على استقراره ومنع حدوث أي تذبذبات مفاجئة.

وطالب الحزب، الحكومة باتخاذ خطوات موازية لدعم الجنيه المصري، مثل زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

لماذا قرر البنك المركزى السماح بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق؟

مواجهة مباشرة من الحكومة

وأشار حزب "المؤتمر" إلى أن هذا القرار يستوجب مواجهة مباشرة من الحكومة مع السوق الموازي وتفعيل قانون البنوك الجديد بتجريم تداول النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية المرخص بها بذلك.

وشدد الحزب على ضرورة تفعيل الخاص بإحالة كل من يحاول احتكار السلع إلى القضاء العسكري لضبط الأسواق والأسعار، لافتًا إلى أن هذا القرار سيكون عامل جذب لمزيد من الاستثمارات، لتحقيق التنمية المستدامة.

حزب المؤتمر الأسعار السوق السوق الرسمي والموازي رمضان الدستور تحديد سعر الصرف الدولار التعويم البنوك

مواد متعلقة

عمار: الإفراج الجمركى عن السلع يبشر بانفراجة قوية للسوق مع قُرب شهر رمضان

العسومى: موريتانيا جسر مهم فى تعزيز العلاقات العربية الإفريقية

برلمانى: متابعة الرئيس لإنشاء مدينة العدالة تستهدف تحقيق نقلة حضارية بمنظومة التقاضى

برلمانى: تنفيذ التكليفات الرئاسية بالتوسع فى تطوير العشوائيات يستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين

برلماني: الإفراج الجمركي عن البضائع خطوة مهمة لتخفيف الأعباء على المواطنين

العسال: توجيهات الرئيس السيسى بالإفراج عن البضائع تحقق توازن الأسعار قبل رمضان

"حقوق الشيوخ": مشروع قانون الضمان الاجتماعي تتويج لمسيرة الدولة في إرساء العدالة الاجتماعية

برلمانى: مشروع قانون الضمان الاجتماعى خطوة مهمة لحماية الأسر الأكثر فقرًا

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

قرارات "المركزي" تؤتي ثمارها سريعًا.. قفزة كبيرة لـ"سندات مصر الدولية" عالميًا

عطل فنى يضرب فيسبوك

تنبيه مهم من التعليم للمدارس بشأن جدول الثانوية العامة

لماذا اتخذ البنك المركزى قرارًا بتطبيق «السعر العادل للجنيه»؟

رفض استئناف مرتضى منصور وتأييد حبسه فى "سب الخطيب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟