برلمانى: تنفيذ التكليفات الرئاسية بالتوسع فى تطوير العشوائيات يستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين

قال أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الدولة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، لتطوير العشوائيات يستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف المحافظات.

توفير بدائل سكنية

وأوضح “نويصر”، في تصريحات خاصة له، أن التعامل مع المناطق العشوائية كان تحديا كبيرا أمام الدولة، ما جعلها تبذل جهودا كبيرة لتطوير هذه المناطق غير الآمنة مع توفير بدائل سكنية للمواطنين، ما يعد دليلا على صدق الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد عضو مجلس النواب أن الدولة تعمل على توفير ما هو أفضل للمواطن المصري، وكفالة الحق في السكن، ما يأتي ضمن نتائج المستهدفة طبقا للمحور الثاني للاستراتيجية الوطنية.

توفير كل الاحتياجات اللازمة لبديل العشوائيات

وأشار النائب إلى أن صندوق التنمية الحضرية يعمل على توفير كل الاحتياجات اللازمة لبديل العشوائيات بداية من تأثيث الوحدات وتسكينها، وتخصيص المحال التجارية بتلك المشروعات، وتنفيذ مختلف الخدمات من منافذ بيع، ومراكز طبية، ومراكز شباب، ومدارس، وحضانات، ونقاط شرطة، ووحدات إسعاف، ووحدات حماية مدنية، ومكاتب بريد، وخطوط نقل، بهدف تلبية مجمل احتياجات السكان المنتقلين إلى هذه المناطق الحضرية.

توفير الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة

وتابع عضو مجلس النواب: الدولة بقيادة الرئيس السيسي نجحت في توفير الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة في إطار عزمها على بناء الإنسان المصرى الذى تحولت حياته الآن وأصبح يشعر بحياة كريمة، من سكن فاخر مفروش به جميع المرافق الحديثة والخدمات بديلًا عن العشوائيات التي تراكمت سنوات دون أن ينظر لهم أحد.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في اجتماع، أمس الإثنين، الاهتمام البالغ الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة موقف المناطق السكنية التي تم تطويرها، ونقل سكان المناطق غير الآمنة أو بديل العشوائيات إليها، ولذا يحرص على أن يتابع مع المحافظين بصفة دورية توافر الخدمات المختلفة، وكذا أعمال الصيانة لضمان الحفاظ على هذه المشروعات.