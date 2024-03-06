بعد قرار البنك المركزي.. 5 خطوات تحميك من "العملات المزيفة"

يعتبر قرار البنك المركزي بتحديد سعر صرف مرن للجنيه سحب السيولة حتى لا يمكن لتجار العملة التلاعب في سعر الدولار مرة أخرى، ويخلق نوع من التوازن في سعر الصرف، حسب ما يقول الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، في تصريحات صحفية له.

القرار لم يكن وليد اللحظة، بل تم اختيار التوقيت المناسب بعد التأكد من أن الضغوط على العملة المحلية (الجنيه المصري) تراجعت بشكل كبير بعد إبرام صفقة رأس الحكمة، وبعد اقتراب سعر الدولار في السوق الموازية مع السعر الرسمي.

وفي التقرير التالي نوضح طرق للتعرف على العملات المزيفة حتى لا تقع فريسة لها:

حبر متغير اللون

عليك التحقق ما إذا كانت فئة الورقة النقدية الموجودة في الزاوية اليمنى السفلية تحتوي على حبر متغير اللون وبالعودة إلى عام 1996، تحتوي جميع الفواتير التي تبلغ قيمتها 5 دولارات أو أكثر على ميزة الأمان هذه وإذا كنت تحمل فاتورة سلسلة جديدة (باستثناء الورقة الجديدة بقيمة 5 دولارات) وقمت بإمالتها للخلف وللأمام، يمكنك أن ترى أن الرقم في الزاوية اليمنى السفلية يتحول من الأخضر إلى الأسود أو من الذهب إلى الأخضر.

العلامة المائية

من الضروري إدارك العلامة المائية في الأوراق النقدية الأصلية فهي نسخة طبق الأصل من الوجه الموجود على الفاتورة وعلى الأوراق النقدية الأخرى تكون مجرد بقعة بيضاء لذا يجب أن تكون عبارة عن وجه ومتطابقة تماما مع الوجه المتواجد على الفاتورة

ضبابية الحدود أو الطباعة أو النص

العلامة الحمراء التلقائية للفواتير المزيفة هي حدود ضبابية أو طباعة أو نص على الفاتورة، لذا يتم عمل الفواتير الأصلية باستخدام ألواح الطباعة المقطوعة التي تخلق خطوطًا دقيقة وهي في الاصل مزيفة .

الطباعة المرتفعة

أدت جميع الأوراق النقدية الأصلية إلى زيادة الطباعة، مما يصعب على المزورين إعادة إنتاجها ولاكتشاف الطباعة البارزة، مرر ظفرك أسفل الملاحظة، ويجب أن تشعر ببعض الاهتزاز على ظفرك من حواف الطباعة المرتفعة وإذا كنت لا تشعر بهذا النسيج، فعليك التحقق من الفاتورة أكثر.

الآشعة فوق البنفسجية

من بين الأدوات أيضا تقنية الأشعة فوق البنفسجية لأن هذه طريقة واضحة لمعرفة ما إذا كانت الورقة النقدية مزيفة ويتوهج خيط الأمان على الأوراق النقدية الأصلية تحت الضوء فوق البنفسجي بالألوان التالية:

تتوهج الورقة النقدية بقيمة 20 دولارًا باللون الأخضر

• تضيء الورقة النقدية بقيمة 50 دولارًا باللون الأصفر

• الورقة تضيء بقيمة 5 دولارات باللون الأزرق

• تتوهج الورقة النقدية بقيمة 10 دولارات باللون البرتقالي

• تتوهج الورقة فئة 100 دولار باللون الأحمر / الوردي