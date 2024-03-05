مراسل "CBC": مصر أرسلت اليوم 190 شاحنة عبر معبر كرم أبوسالم إلى غزة

أكد محمد شاهين، مراسل برنامج "في المساء مع قصواء"، أن مصر لم تتوان عن تقديم كل أشكال الدعم الإنساني لقطاع غزة منذ اندلاع الأزمة، حيث استمر معبر رفح في استقبال الجرحى والمرضى وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية يوميًا، مشيرًا إلى أن هذا الدور يتناقض مع المواقف الدولية السلبية والمتحيزة لإسرائيل التي تمارس سياسة القمع والقتل على الشعب الفلسطيني.

وقال شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة البرنامج، على قناة "CBC"، إن معبر رفح استقبل اليوم وفدًا من البرلمان الإيطالي، الذي يحظى بمكانة مرموقة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وأن الوفد جاء للتضامن مع غزة وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي وزيادة تدفق المساعدات الدولية للقطاع، وأن رئيس الوفد توجه برسالة إلى رئيسة الوزراء الإيطالية للعمل على وقف إطلاق النار وحماية الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن مصر أرسلت اليوم 190 شاحنة عبر منفذ كرم أبوسالم و30 شاحنة عبر منفذ العوجة إلى غزة، وأن الاحتلال الإسرائيلي يضع عقبات كثيرة لمنع وصول المساعدات إلى شمال القطاع، مطالبًا بكسر الحصار الظالم على غزة.