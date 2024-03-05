الثلاثاء 05 مارس 2024
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سياسي

"التنسيقية" تنظم احتفالية لتوزيع شهادات محو الأمية فى بنى سويف

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، احتفالية لتوزيع شهادات محو الأمية بقرية الهرم وعزبة النور بمركز الواسطى في محافظة بني سويف، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ونائبه بلال حبش عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد.


جدير بالذكر أن التنسيقية كانت قد أطلقت في سبتمبر الماضي، مشروعًا بالتعاون مع محافظة بني سويف وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار وهيئة تنمية الصعيد، لمحو أمية 2137 شخصا كمرحلة أولية من إجمالي 3292 آخرين، وذلك تمهيدًا لإعلان الهرم وعزبة النور قرية خالية من الأمية كنموذج لتطبيق السياحة الريفية المستدامة.


وتعاونت مبادرتا محو الأمية وتنمية الصعيد بالتنسيقية، في إطلاق مشروع يستهدف ربط محو الأمية بالتمكين الاقتصادي، وذلك من خلال إنشاء مركز للحرف بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، يتضمن فصلًا مخصصًا لمحو الأمية، بحيث تستطيع العاملات الحصول على دروس محو الأمية في مكان العمل. 

 

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وعقدت المبادرتين اجتماعات مع محافظة بني سويف ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بالمحافظة، وذلك في إطار التشبيك والاستفادة من تضافر الجهود، وتقديم خدمات متنوعة تحقق المستهدف من المشروع.


وتمكنت مبادرتا محو الأمية وتنمية الصعيد بالتنسيقية من إتمام المرحلة الأولى من المشروع بمحو أمية 1620 شخصا من إجمالي 3292 أميا.


ضم وفد التنسيقية كلًا من النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، المهندس حسام الجمل، مسئول مبادرة محو الأمية، إيمان طلعت، ماجد طلعت، على حسين، قياتى عاشور، محمد جبر، محمد أبوطيرة، مازن شقوير، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين محو الأمية بني سويف بلال حبش اللواء شريف صالح تنمية الصعيد

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