الثلاثاء 05 مارس 2024
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اقتصاد

جهاز الشيخ زايد يطرح أعمال صيانة وتأمين المسطحات الخضراء

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كشف المهندس أحمد محمد عبد الرازق رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، عن موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طرح أعمال صيانة وتأمين المسطحات الخضراء بماعليها من مزروعات، وشبكة الري بالحي الثامن والمجاورة السادسة بالحي الـ13 والمنطقة المستردة من سوديك بالمدينة. 

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وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم طرح المناقصة على شركات المقاولات المقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء  التي تحمل فئة التصنيف لتنفيذ المناقصة الفئة الأولى لأعمال صيانة المسطحات الخضراء. 

وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، انه وفقا للاشتراطات هيئة المجتمعات العمرانية للحصول على المناقصة أن يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها، كما يقدم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والأخر للعرض المالى بأسم رئيس جهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية. 

ويرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 300000 الف جنيهًا، كما يستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي. 

وستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024 بمقر الجهاز، كما سيتم إخطارالمقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق. 

وفي سياق متصل صرح المهندس أحمد محمد عبدالرازق رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد انه جارى الأن أعمال رفع كفاءة ورصف للأجزاء المتهالكة بمحور البستان بالمدينة – المحور الرئيسي الرابط بين طريق الريفيرا وطريق مدخل 6  وذلك ضمن أعمال صيانه ورفع كفاءة الطرق بكافة أحياء المدينة والمتضمنة رفع أعمال كفاءة الطرق من أعمال رصف واستبدال بردورات متهالكة وترميم أعمال الانترلوك.


وأكد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، على ضرورة التزام الشركة المنفذة بمتابعة الأعمال طبقا للخطة الزمنية المحددة بكافة أحياء المدينة وتكثيف فرق العمل والتأكيد على جودة الأعمال لرفع كفاءة الطرق.

الشيخ زايد صيانة المسطحات الخضراء الحي الثامن شبكة الرى الحي الـ13 طرح

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