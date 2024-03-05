الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

جهاز أسيوط الجديدة يطرح مناقصة لتنفيذ أعمال البنية الاساسية للاسكان المتوسط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن المهندس ياسر عبد الله مصطفي رئيس جهاز مدينة غرب أسيوط الجديدة مدينة ناصرالجديدة، عن موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،  على طرح الأعمال الاستشارية لتصميم أعمال البنية الأساسية من شبكة الطرق ومحطات الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب وشبكات الري بمنطقة أراضي الإسكان المتوسط بالحي الثالث بالمدينة لشركات المقاولات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. 

صيانة 51 عمارة بمشروع "سكن مصر" في مدينة غرب أسيوط

وقال رئيس جهاز مدينة غرب أسيوط،   بأنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد 299 جنيها، كما يقدم العطاء بمظروفين أحدهما للعرض الفني والأخر للعرض المالى بأسم رئيس جهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية. 

وأشار مسئولي جهاز مدينة غرب أسيوط، بأن يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي قدرة 120000 ألف جنيها ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي. 

وتعقد جلسة الاستفسارات يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024  بمقر الجهاز، كما ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 2 ابريل بمقر الجهاز. 

وسيتم إخطارالمقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، كما تخضيع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 2018 ولائحتة التنفيذية الذي صدر في 18 نوفمبر 2018، وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لائحة تنفيذية له في 28 مايو 2019.

ويهدف هذا القانون إلى تطوير إجراءات المناقصات وتحسين الشفافية والكفاءة والتنافسية في العقود الحكومية والتعاقدات العامة في مصر، ويغطي القانون جميع أنواع المناقصات بما في ذلك المناقصات العامة والخاصة والمناقصات الدولية.

وتحتوي لائحة التنفيذية على تفاصيل تنفيذية للقانون، بما في ذلك إجراءات المناقصات ومتطلبات العطاءات وآليات التقييم والإعلانات والتعاقدات والشروط والضمانات وغيرها، ويمكن الحصول على نص القانون ولائحته التنفيذية من موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر.

طرح الاعمال البنية الاسكان أراضي المتوسط غرب اسيوط

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صيانة 51 عمارة بمشروع "سكن مصر" في مدينة غرب أسيوط

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