الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

صيانة 51 عمارة بمشروع "سكن مصر" في مدينة غرب أسيوط

المهندس ياسر عبد
المهندس ياسر عبد الله

أعلن المهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز مدينة غرب أسيوط الجديدة "مدينة ناصر"، عن طرح وتنفيذ أعمال الصيانة لعدد 51 عمارة سكينة بوقع 1224 وحدة سكينة بمشروع سكن مصر بالمرحلة الأولى بالحي الأول أمام شركات المقاولات المتخصصة في تنفيذ أعمال المباني المتكاملة، من خلال مناقصة عامة لشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. 

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تطبيق الشروط الفنية لرسو المناقصة بغرب أسيوط الجديدة 

وأعلن المهندس ياسر عبد الله، عن الشروط الفنية التي أبرمتها هيئة المجتمعات العمرانية من خلال كراسة الشروط المواصفات الفنية حتي يتم الحصول على كراسة المواصفات الفنية نظير ساد مبلغ 299 جنيها. 

تابع أنه يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض المالى باسم المهندس رئيس جهاز غرب أسيوط في موعد غايتة جلسة فتح المظاريف الفنية، كما يرفق بالمظروف الفني تأمين ابدائي بقيمة 200000 ألف جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.

واستكمل رئيس جهاز غرب أسيوط الجديدة، بأنه ستعقد جلسة الاستفسارات يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024، كما ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024 بمقر الجهاز 

وأشار إلى أنه سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق كما، وتخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة ولائحته التنفيذية.

حيث أن قانون المناقصات والعقود الحكومية في مصر هو القانون رقم 182 لسنة 2018، والذي صدر في 18 نوفمبر 2018، وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لائحة تنفيذية له في 28 مايو 2019.

ويهدف هذا القانون إلى تطوير إجراءات المناقصات وتحسين الشفافية والكفاءة والتنافسية في العقود الحكومية والتعاقدات العامة في مصر، ويغطي القانون جميع أنواع المناقصات بما في ذلك المناقصات العامة والخاصة والمناقصات الدولية.

وتحتوي لائحة التنفيذية على تفاصيل تنفيذية للقانون، بما في ذلك إجراءات المناقصات ومتطلبات العطاءات وآليات التقييم والإعلانات والتعاقدات والشروط والضمانات وغيرها، ويمكن الحصول على نص القانون ولائحته التنفيذية من موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر.

 

سكن مصر 51 عمارة غرب اسيوط جهاز المرحلة الاولي

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