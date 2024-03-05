الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بايدن: اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة "بأيدى حماس"

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن وقف إطلاق النار المحتمل "في أيدي حماس" مع استمرار المفاوضات بشأن اتفاق من شأنه أن يقرن وقف القتال بإطلاق سراح الرهائن.

وقال بايدن للصحفيين، لدى صعوده على متن طائرة الرئاسة في مطار هاجرستاون "الأمر في أيدي حماس الآن" وقال إن "الإسرائيليين يتعاونون" وإن وقف إطلاق النار ضروري: "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار".

ووصف الاتفاق المطروح على الطاولة بأنه "عرض عقلاني" وقال إن الإسرائيليين وافقوا عليه.

وقال بايدن: "علينا أن نرى ما ستفعله حماس، مضيفًا أنه بدون التوصل إلى اتفاق بحلول رمضان، فإن الوضع في إسرائيل، وتحديدًا القدس، سيكون "خطيرًا جدًا جدًا".

وردًا على سؤال حول علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال بايدن إنها "كما كانت دائمًا"، وكرر تأكيده على أنه لا توجد "أعذار" لإسرائيل لعدم السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة.

استمرار المحادثات في غزة 

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بايدن: "من الخطير جدا عدم التوصل لوقف إطلاق نار في غزة بحلول رمضان"

ويبدو أن المفاوضات الرامية إلى التوسط في وقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة قد تعثرت، قبل أيام من الموعد النهائي غير الرسمي لبداية شهر رمضان. 

وبقي مفاوضو حماس في القاهرة لليوم الثالث من محادثات وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء بعد يومين من عدم تحقيق أي تقدم. وقال مسئولون فلسطينيون إن المحادثات التي استمرت يومين بين حماس والوسطاء الدوليين انهارت في العاصمة المصرية دون تحقيق أي اختراقات كبيرة، بعد أن رفضت إسرائيل إرسال وفد إلى الجولة الأخيرة من المفاوضات. 

لكن من المتوقع أن يعقد قادة حماس المزيد من المحادثات في القاهرة مع وسطاء مصريين وقطريين حول احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن التوتر المستمر مع مقاتلي حزب الله على الحدود مع لبنان يجعل الوضع أقرب إلى التصعيد العسكري.

وقال في بيان بعد اجتماعه مع المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوكشتاين: "نحن ملتزمون بالعملية الدبلوماسية، لكن عدوان حزب الله يقربنا من نقطة حرجة في اتخاذ القرار فيما يتعلق بأنشطتنا العسكرية في لبنان".

بايدن حماس وقف القتال رمضان إسرائيل

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