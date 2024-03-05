الثلاثاء 05 مارس 2024
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مصر

"الزراعة": استمرار صرف الأسمدة للموسم الشتوى حتى نهاية مارس

الزراعة واستصلاح
الزراعة واستصلاح الأراضى

تنفيذا لتوجهيات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقرر مد صرف الأسمدة للموسم الشتوي إلى ٣١ مارس بدلا من ١٥ مارس، حتى يتمكن كل المزارعين من الحصول على الاحتياجات السمادية الخاصة بالمحاصيل الشتوية.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة المزراعين والمرونة في صرف الأسمدة للمحاصيل الاستراتيجية، وغيرها من المحاصيل الشتوية، وقال دكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة، إنه تم إرسال تعليمات بهذا الشأن إلى جميع مديريات الزراعة بالمحافظات، لتعميمها على الجمعيات الزراعية، مشيرا إلى أن تعليمات وزير الزراعة تطبق على جميع الجمعيات التابعة للائتمان والإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضي.

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