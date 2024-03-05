تقرير بريطانى: "مساعدات غزة" تتصدر اجتماع وزراء التعاون الإسلامى

سلّطت صحيفة الجارديان البريطانية، الثلاثاء، الضوء على اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في جدة، مشيرة إلى أنه من المقرر مناقشة كيفية دخول المساعدات الإنسانية لغزة دون إذن إسرائيلي في اجتماع طارئ اليوم.

وفقًا للصحيفة، تضم منظمة التعاون الإسلامي 75 دولة إسلامية عضوًا وتعتزم تركيا وإيران استغلال الاجتماع للضغط على موقف عملي أكثر صرامة مع إسرائيل من دول الخليج.

أضرار الشركات الأمريكية بالشرق الأوسط

وألحقت بعض المقاطعات الاستهلاكية أضرارًا بالشركات الأمريكية في الشرق الأوسط كـ"ستاربكس"، لكن العديد من الدول استمرت في التجارة مع إسرائيل على الرغم من اتهامها بالإبادة الجماعية.

وقبل الاجتماع، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الاجتماع بأنه اختبار لمنظمة التعاون الإسلامي.

وتستمر هذه الحرب القاسية في ظل التحريض على الحرب من قبل مسئولي النظام الصهيوني والدعم غير المحدود من الولايات المتحدة وتواجه منظمة التعاون الإسلامي اختبارا غدًا لإظهار حجم قدرتها التي ستستخدمها لدعم فلسطين.

وكان وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان قد ضغط في الماضي على منظمة التعاون الإسلامي لفرض عقوبات ومقاطعة على إسرائيل.