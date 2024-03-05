الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024 على "DMC".. مَن هو مهندس ديكور "الحشاشين"؟

أحمد فايز مهندس ديكورالحشاشين
أحمد فايز مهندس ديكورالحشاشين

الشاهد لبرومو مسلسل الحشاشين المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، يشهد بضخامة العديد من العناصر في المسلسل، من بينها عنصر الديكور، وهو الذي يرجع تصميمه إلى مهندس الديكور أحمد فايز.

وأحمد فايز هو بالأساس مهندس ديكور سينمائي من مواليد محافظة الإسكندرية، تخرج في المعهد العالى للسينما عام 2007 قسم هندسة المناظر، ثم بدأ العمل المستقل عام 2013، ومنذ ذلك الوقت عمل على عدة أعمال من أفلام ومسلسلات وبرامج وإعلانات. 

شارك فايز بالديكور والإشراف الفني في عدة أعمال أخرى، منها فيلم القط، وكذلك مسلسل اﻻختيار 2، والفيلم القصير بروفة بحر، والأفلام التسجيلية سلطان العاشقين، أحمد عرابي، وأيلول الأسود.

أما عن مسلسل الحشاشين، فأرجع فايز في تصريح تليفزيوني له السبب في ظهور مسلسل الحشاشين بهذه الضخامة، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة "سينرجي" لم تبخلا على المسلسل بأي شيء.

وأصاف أنه قد عكف على قراءة الكتب للوصول إلى معلومات عن طائفة الحشاشين وحياتهم وكل ما يتعلق بهم، لمدة شهرين، ثم بدأت عملية التحضير لفترة على الورق، ويعد ذلك تم بناء مدينة أصفهان في 6 أشهر، وبالتوازي معها تم بناء قلعة ألموت واستغرق بناؤها 4 أشهر، وكذلك بالتوازي معهم بنيت القصور التي استغرق بناؤها شهرين.

وأشار مهندس ديكور عمل الحشاشين إلى أنه شيد مدينة أصفهان على مساحة 12 ألف متر، وهي عبارة عن جزء من مدينة أصفهان وجزء من مدينة سمرقند وجزء من الشوارع الفاطمية في مصر.

أبطال مسلسل الحشاشين 

مسلسل الحشاشين بطولة مجموعة من النجوم يأتي في مقدمتهم النجوم كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، نور إيهاب، سارة الشامي، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبدالوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبوباشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

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