الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الوكالة الألمانية Giz" تكرم جهود غرفة الصناعات الغذائية في دعم الابتكار الصناعي

المهندس أشرف الجزايرلي
المهندس أشرف الجزايرلي

كرمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz نيابة عن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية (BMZ) جهود غرفة الصناعات الغذائية ومجلس الإدارة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي في دعم مسابقة الابتكار الصناعي.

وتسلم التكريم محمد بشنفر عضو مجلس إدارة الغرفة، وعبر عن سعادته بتمثيل غرفة الصناعات الغذائية في مؤتمر الابتكار تكريمًا وتقديرًا لدورها في دعم مسابقة الابتكار الصناعي.

وأكد على دعم الغرفة الكامل لكل المبادرات التي تخدم الصناعة وكل ما يدعم تنافسية المنتج المصري، مشيرًا إلى أن الابتكار هو أحد أهم محفزات التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح أن تكريم غرفة الصناعات الغذائية يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها في دعم وتطوير الصناعة الوطنية.

وقال: "باسم مجلس إدارة الغرفة، نحن نعد بمواصلة العمل بجدية وإخلاص لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي".

الوكالة الألمانية الدولي Giz وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية غرفة الصناعات الغذائية أشرف الجزايرلي

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