"التخطيط القومى" يناقش دور صناعة الفضاء فى دعم التنمية المستدامة

قال الدكتور محمد ماجد خشبة، أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي، إن صناعة واقتصاد الفضاء تُعد مجالًا حيويًا للبشرية، فهو غني بالموارد الطبيعية والإمكانات العلمية والتكنولوجية، ويمكن أن يسهم في التنمية الاقتصادية وتعزيز الاقتصاد الوطني للدول، من خلال خلق فرص عمل جديدة وتطوير الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وتحسين جودة الحياة عبر توفير خدمات جديدة مثل خدمات البيانات اللا نهائية، وخدمات الاتصالات ورصد الأرض ومراقبة تغيرات المناخ، فضلًا عن إتاحة الفرص للكيانات الخاصة وريادات الأعمال الناشئة للاستثمار في خدمات صناعة واقتصاد الفضاء المختلفة.

صناعة الفضاء والتنمية المستدامة

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز التخطيط والتنمية الصناعية بمعهد التخطيط القومي حول "دور صناعة الفضاء في دعم التنمية المستدامة في مصر، في ضوء الخبرات العالمية"، بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية، والهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء NARSS.

شارك في الندوة أعضاء الفريق البحثي للدراسة برئاسة الأستاذ الدكتورمحمد ماجد خشبة، دكتور مها الشال، دكتور عصام الجوهري، الدكتور أحمد رشاد، الدكتور وليد مصطفى، الدكتور السيد هرماس، الدكتور مي مصطفى، وأيمن الدسوقي، إضافة إلى مجموعة من الخبراء البارزين في مجال صناعة واقتصاد الفضاء في مصر.

يأتي هذا فيما تناولت ورشة العمل عددًا من الموضوعات التي ركزت على توصيف أهم التحديات التي تواجه صناعة واقتصاد الفضاء في مصر، بالإضافة إلى رصد الفرص والتطبيقات الأكثر جدوى على الأجلين القصير والطويل، والمقترحات الداعمة لتعزيز حضور وتأثير تلك الصناعة وسلاسل القيمة الخاصة بها في الاقتصاد الوطني.