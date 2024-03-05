الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بدء المؤتمر الدولى العاشر لمركز الدراسات المملوكية بالكويت

المؤتمر الدولي العاشر
المؤتمر الدولي العاشر لمركز الدراسات المملوكية

انطلق المؤتمر  الدولي العاشر لمركز الدراسات المملوكية التابع لجامعة (شيكاغو) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الذي تستضيفه دار الآثار الإسلامية بالكويت، بمشاركة مجموعة باحثين وأكاديميين من الكويت ومصر والعالم والمتخصصين بتاريخ الدولة المملوكية.

وقال الأمين العام للمجلس الوطني  للثقافة والفنون والآداب الكويتي الدكتور محمد الجسار، خلال المؤتمر، إن الترجمة والسعي لفهم الآثار التاريخية قد يظهران حقائق أكثر صدقا وقربا للواقع التاريخي من الاعتماد الفردي لما كتب وأرخ عن تلك الحقبات الزمنية.

وأضاف أن الآثار المادية أو الملموسة تعكس الحياة اليومية وتبين حضارة وثقافة المجتمع أو الحقبة الزمنية المدروسة، مشيرا إلى أهمية ما تحمله الآثار من معان تعكس ثقافة وحضارة المجتمع مثل المباني التي يشيدها أي مجتمع، فنستطيع من خلال دراستها والتحري وراء أسلوب حياتهم ونمطها وتعاملهم مع محيطهم في العالم.

وأوضح أن اجتماع مجموعة من المتخصصين والأكاديميين من جامعة الكويت والعديد من الجامعات العالمية في دراسة دولة المماليك يعتبر فرصة رائعة؛ لتبادل آخر ما توصلت إليه أبحاثهم وعملهم في المناطق الأثرية المختلفة ومناقشة مخرجاتهم ليتم تسليط الضوء بشكل أوضح على طبيعة تلك الحقبة المهمة من تاريخ البشرية لا سيما في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.

35 بحثًا وورقة عمل

ومن المقرر أن يتناول المؤتمر المقام برعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي خلال يومين أكثر من 35 بحثا وورقة عمل قدمها مجموعة من الباحثين والأكاديميين من دولة الكويت ومصر والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ومراكز بحث وجامعات من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وبولندا وتركيا وغانا ونيجيريا وأيضا اليابان.

وتتضمن أوراق العمل شتى جوانب الحياة في دولة المماليك التي تمركزت في منطقة مصر وبلاد الشام ووصلت إلى تركيا وجزء من السعودية بين القرنين 13 و16 من التاريخ الميلادي والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية التي تبعت ظهورها وزوالها على المنطقة والعالم بأسره.

وسبق المؤتمر ورشة عمل استمرت يومين بحث خلالها المشاركون مجموعة الآثار التي تعود لدولة المماليك، من ضمن مجموعة الصباح الآثارية في دار الآثار الإسلامية.

يذكر أن مركز الدراسات المملوكية تابع لجامعة (شيكاغو) الأمريكية، ويقيم مؤتمره السنوي، بمشاركة دولية من الباحثين والمتخصصين في هذا المجال في شتى أرجاء العالم.

المملوكية الامريكية والمتخصصين محمد الجسار خلال المؤتمر الترجمة الاثار الملموسة

مواد متعلقة

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

أروى.. من رواية مقامات الغضب

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

وسيم السيسى: أجدادنا كانوا يصومون 30 يومًا فى السنة.. والحج كلمة مصرية تعنى «الاتجاه إلى النور»

أسطورة.. أحمد خالد توفيق

أسامة عبدالرءوف الشاذلى: محظوظ بالجمع بين الطب والأدب.. وأكتب الرواية كأننى أجرى عملية جراحية

قاضٍ مصري يفجر مفاجأة: خمسة من قضاة المحكمة الدولية ستنتهي ولايتهم في 6 فبراير

«أقذر جرائم الإنسانية».. «الدستور» تحقق: كيف أنشأت إسرائيل أكبر بنك جلود بشرية فى العالم من جثامين الفلسطينيين؟

الأكثر قراءة

تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع واللحوم والدواجن بمنافذ "الزراعة"

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. كولر يستقر على قائمة الأهلى لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

ضربة جديدة لتجار الدولار فى السوق السوداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بيني جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟

الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين من مدينة حمد شمال خان يونس

محرقة غزة.. جيش الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين لليوم 151 تواليًا