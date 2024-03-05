الثلاثاء 05 مارس 2024
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مصر

رفع الدعم لـ100 جنيه.. وزير التموين يكشف الحقيقة

الدكتور علي المصيلحى
الدكتور علي المصيلحى

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن موضوع زيادة الدعم لم يطرح إطلاقًا، مشيرًا إلى أنه لن يتم رفع الدعم التمويني من 50 إلى 100 جنيه خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بكتلة كبيرة من المساعدات والمنح الاستثنائية وتتحمل الدولة زيادة في الدعم وذلك بسب زيادة الأسعار فقد زادات تكلفة الدعم لتصل إلى 91 مليار جنيه؛ ولا بد من تكاتف جميع الجهات ومساندتها للوصول إلى بر الأمان.

تطوير منظومة التجارة الداخلية

جاء ذلك خلال جاء ذلك خلال افتتاح  الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء عبر الفيديو كونفرنس 16 مكتبا من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي  في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة  "الجيزة، منوف بمحافظة المنوفية، وحدة مستخرجات الغربية، كفرالدوار،العاشر من رمضان، 15 مايو، المنيا، إبشواى، طامية الصف، رأس غارب، السنبلاوين، أبوتيج، المنزلة، رشيد، دسوق".

ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية فضلًا عن تسريع وتيرة التحول الرقمي وتيسير حصول المنشآت ومنتسبيها على خدمات متميزة في إطار خطة الوزارة لميكنة الخدمات التموينية والتجارية.

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية زيادة الدعم المساعدات الدولة زياد لدعم

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