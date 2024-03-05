الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بدء محاكمة جمال اللبان و5 آخرين بتهمة سرقة أموال مجلس الدولة

محاكمة جمال إبراهيم
محاكمة جمال إبراهيم اللبان

بدأت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، و5 آخرين من بينهم سيدات أعمال في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر في قضية فساد جديدة بالمجلس.

وأحالت نيابة الأموال العامة العليا جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ73 مليون جنيه.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عاما مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة، بأن استولى على 70 مليونا ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا، والمملوك لجهة عمله.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقًا لاختصاصه الوظيفي إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد على القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.

محكمة جنايات جنوب الجيزة مجلس الدولة مناقصات وهمية قضية فساد جديدة بالمجلس

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محاكمة جمال اللبان بتهمة الاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة.. اليوم

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