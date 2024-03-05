الثلاثاء 05 مارس 2024
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مصر

وزير الإسكان: الدولة حريصة على التعاون مع كبرى شركات المقاولات الصينية في تنفيذ المشروعات القومية

الدكتور عاصم الجزار،
الدكتور عاصم الجزار،

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، حرص الدولة المصرية على التعاون مع كبرى شركات المقاولات الصينية في تنفيذ المشروعات القومية، وفي مقدمتها مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة "CSCEC" الصينية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، مع القائم بأعمال السفير الصيني بالقاهرة تشانج تاو؛ لبحث موقف المشروعات المشتركة بين وزارة الإسكان وشركات المقاولات الصينية، في مجالات التنمية العمرانية، وذلك بحضور الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسفير حسن الليثي، مستشار وزارة الإسكان للتعاون الدولي.

وأكد الوزير - خلال اللقاء - عمق العلاقات المصرية الصينية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى الحرص على تعزيز التعاون مع الشركات الصينية، ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.. قائلًا: نقدر الجهد الذي تبذله الشركة الصينية، فى إنجاز الأعمال بمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونتطلع إلى استكمال تنفيذ الأعمال بالنجاح المأمول، حتى يتم تشغيل المشروع بشكل كامل فى أسرع وقت.

وأوضح الوزير، أنه تم خلال اللقاء، مناقشة الموقف التنفيذى لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والجداول الزمنية المقررة للتسليم الابتدائي للأبراج، وكذلك استعراض موقف مشروع أبراج "الداون تاون"، بمدينة العلمين الجديدة، واللذين يتم تنفيذهما بالتعاون بين وزارة الإسكان وشركة "CSCEC" الصينية.

من جانبه، أكد تشانج تاو، القائم بأعمال السفير الصيني بالقاهرة، حرص القيادة السياسية الصينية على توثيق صلات التعاون المشترك مع مصر، ولا سيما العلاقات الاقتصادية، وتنفيذ المشروعات المشتركة بين الدولة المصرية والشركات الصينية، معربًا عن سعادته بالزيارة التي قام بها وزير الإسكان والوفد المرافق له، مؤخرًا إلى الصين، للاطلاع على أحدث نظم إدارة وتشغيل مناطق الأعمال المركزية.

وزير الإسكان المجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار شركات المقاولات الصينية الصينية القومية

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