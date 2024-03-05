الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"أمريكا الأكثر استيرادا".. نمو قياسى لصادرات الملابس المصرية فى يناير 2024 (فيديو)

مصنع ملابس
مصنع ملابس

أعلنت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن قطاع الملابس المصري حقق نجاحا باهرا في شهر يناير 2024، حيث بلغت قيمة صادراته 259 مليون دولار، بزيادة 35% عن نفس الشهر من العام الماضي، الذي سجل 192 مليون دولار.

وأوضحت لويس، في حوار تليفزيوني مع الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة سي بي سي، أن السوق الأمريكية كانت الأكثر استيرادا من مصر في هذا الشهر، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 106 ملايين دولار، بارتفاع 18% عن يناير 2023، في حين شهدت الصادرات إلى الدول الأوروبية زيادة كبيرة بلغت 42%، لتصل إلى 54 مليون دولار، مقارنة بـ 38 مليون دولار في العام السابق.

وأشادت لويس بالمصدرين المصريين الذين أدوا دورهم في دعم الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات المصرية، معربة عن امتنانها لهم.

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