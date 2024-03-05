لمواجهة الصين.. مخطط أمريكى لإطلاق صاروخ مضاد للسفن بحلول عام 2027.. القصة الكاملة

سلطت صحيفة آسيا تايمز، الضوء على مخطط البحرية الامريكية لمواجهة الاعداد البحرية المتفوقة للصين، مشيرة الى أن البحرية الأمريكية تريد اطلاق صاروخ مضاد للسفن يتم إطلاقه من الجو بحلول عام 2027 لمعالجة القيود المفروضة على حاملات الطائرات الأمريكية ضد القوة النارية المتزايدة للصين.

واوضحت الصحيفة تقوم البحرية الأمريكية بتجنيد الخبرة الصناعية لتشغيل المؤثر متعدد المهام ذو القدرة المعقولة (MACE)، وهو سلاح مضاد للسفن يُطلق من الجو وفعال من حيث التكلفة مع مدى ممتد وقوة فتك متزايدة.

مساعددات صناعية لسلاح MACE الاحتياطي

وذكر التقرير أن البحرية الأمريكية تسعى للحصول على مساعدة صناعية لوضع نموذج أولي سريع لسلاح MACE الاحتياطي، والذي وفقًا لإشعار عام، ينبغي أن يكون له "نطاق أكبر بتكاليف أقل" و"يدمج نظام دفع عالي النضج". بحمولات مثبتة."

كما اشارت الى أن الهدف من الإشعار هو مساعدة الحكومة على تحديد ما إذا كانت هناك مصادر حالية تتمتع بالقدرة والخبرة على إنشاء نماذج أولية سريعة ودمج واختبار وإرسال نظام أسلحة طويل المدى متصل بالشبكة وقادر على الإطلاق من طائرة F/A-18E. /F وF-35A/C.

وينص الإشعار على أن MACE يجب أن يكمل الصاروخ طويل المدى المضاد للسفن (LRASM)، والصاروخ من صنع شركة Lockheed Martin والذي يتم وضعه على طائرات F/A-18 التابعة للبحرية الأمريكية وB-1B التابعة للقوات الجوية الأمريكية.

ويشير التقرير إلى أن الخلفاء المحتملين لـ LRASM، وهو جهد يُطلق عليه اسم الهجوم المضاد للسطح الذي يطلقه الهواء الفائق السرعة (HALO)، قيد التطوير بواسطة شركة Lockheed Martin وRaytheon.

ومع ذلك، ذكرت البحرية الأمريكية سابقًا أنها لا تتوقع أن يتم نشر هذا السلاح حتى ثلاثينيات القرن الحالي. ويشير إلى أن Naval Air Systems Command، وكالة الخدمة المسؤولة عن شراء الطائرات والأسلحة المرتبطة بها، تريد إصدار نسخة مبكرة من MACE في السنة المالية 2027.

تهدف MACE وHALO إلى معالجة المخاوف بشأن القوة النارية والمدى وقدرة الاختراق من خلال تحسين قيود القدرة المضادة للسفن القائمة على حاملات الطائرات في الولايات المتحدة.

وفي ينايرالماضي، ذكرت صحيفة آسيا تايمز عن مشروع HALO، مشيرةً إلى أن شركة Raytheon قد أكملت مراجعة فنية وفحص النموذج الأولي لصاروخ HALO، وهو صاروخ عالي السرعة محمول على حاملات الطائرات يمكّن البحرية الأمريكية من العمل في مناطق القتال المتنازع عليها والسيطرة عليها. في بيئات المنطقة المحرّمة/منع الولوج ودعم إستراتيجيتها لإطلاق النار بعيدة المدى.

من المرجح أن يحل HALO محل صاروخ Harpoon المضاد للسفن التابع للبحرية الأمريكية والذي دخل الخدمة لأول مرة في عام 1977، وقد تمت ترقية Harpoon عبر عدة أجيال ولكن هذا النوع ربما يكون قد وصل بالفعل إلى الحد الأقصى من إمكانية ترقيته.