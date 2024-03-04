الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إعلام إسرائيلي: تعليمات للسفارة في لندن بعدم المساعدة في زيارة جانتس

غزة
غزة

أعلن إعلام إسرائيلي، أن هناك تعليمات للسفارة في لندن بعدم المساعدة في زيارة جانتس، جاء ذلك خلال نبا عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

زيارة جانتس 

ويقوم جانتس بزيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى العاصمة الأمريكية، حيث سيلتقي بنائبة الرئيس كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.

الحرب بغزة

وقال مسىول في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن بيني جانتس، وزير الحرب الإسرائيلي والمنافس السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لا يمثل الحكومة الإسرائيلية خلال زيارته لواشنطن، وسط غضب واضح من رئيس الوزراء الإسرائيلي وحلفائه.

إعلام إسرائيلي زيارة جانتس القاهرة الإخبارية نبأ عاجل الحرب الصهيونية على غز

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