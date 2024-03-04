محمود مسلم: العالم بالكامل يتحدث الآن على الفضائح والانتهاكات الصهيونية

قال محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تقدم دعم غير محدود للشعب الفلسطيني، حيث ترسل مصر المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق الطائرات المصرية الأردنية القطرية، وذلك بسبب عدم وجود طرق سلمية مؤدية إلى قطاع غزة.

انتهاكات إسرائيل في غزة

وأكد مسلم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر” مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، العالم بالكامل يتحدث الآن على الفضائح والانتهاكات الصهيونية للإنسانية الفلسطينية.

دعم القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن الدولة المصرية تسير على قدم وساق لإرسال المساعدات إلى الجانب الفلسطيني، مع استمرارها في عرض القضية الفلسطينية على كافة المحافل الدولية، حتى يعرف العالم كم الانتهاكات والجرائم التي تقع على الشعب الفلسطيني من هذا الاحتلال الصهيوني الغاشم.

وفي سياق متصل، كانت قد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن المساعدات التي تدخل إلى غزة غير كافية، مشددة على ضرورة تغيير هذا النهج.