القاهرة الإخبارية: الأونروا تتهم إسرائيل بتعذيب عدد من موظفيها أثناء اعتقالهم

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، أن الأونروا تتهم إسرائيل بتعذيب عدد من موظفيها أثناء اعتقالهم، جاء ذلك خلال نبا عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

الحرب بغزة

كان قد قال كاظم أبوخلف، المتحدث الرسمي باسم الأونروا، إن الوكالة لا تزال عند موقفها منذ بداية العدوان على غزة، فلا بد من توقف الحرب والقصف الإسرائيلي على غزة ، لافتا إلى أنه منذ الأسبوع الأول من قصف الطيران الإسرائيلي تبين حجم الكارثة المرتقبة.

تدني الوضع المعيشي في غزة

وأضاف أبوخلف، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب على غزة تخطت الأزمة إلى الكارثة، ونقترب من نقطة اللاعودة، مشيرًا إلى أن الأونروا وكافة المؤسسات الإغاثية ليس في قدرتها تلبية كافة الاحتياجات المتنامية للشعب الفلسطيني، خاصة مع استمرار وتيرة الحرب.