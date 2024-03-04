الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: الأونروا تتهم إسرائيل بتعذيب عدد من موظفيها أثناء اعتقالهم

غزة
غزة

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، أن الأونروا تتهم إسرائيل بتعذيب عدد من موظفيها أثناء اعتقالهم، جاء ذلك خلال نبا عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

الحرب بغزة 

كان قد قال كاظم أبوخلف، المتحدث الرسمي باسم الأونروا، إن الوكالة لا تزال عند موقفها منذ بداية العدوان على غزة، فلا بد من توقف الحرب والقصف الإسرائيلي على غزة ، لافتا إلى أنه منذ الأسبوع الأول من قصف الطيران الإسرائيلي تبين حجم الكارثة المرتقبة.

تدني الوضع المعيشي في غزة 

وأضاف أبوخلف، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب على غزة تخطت الأزمة إلى الكارثة، ونقترب من نقطة اللاعودة، مشيرًا إلى أن الأونروا وكافة المؤسسات الإغاثية ليس في قدرتها تلبية كافة الاحتياجات المتنامية للشعب الفلسطيني، خاصة مع استمرار وتيرة الحرب.

وكالة الأنباء الفرنسية الأنروا عاجل القاهرة الإخبارية انتهاكات الكيان الصهيوني

الأكثر قراءة

عاجل| لديهما 5 أولاد.. حقيقة زفاف رونالدو وجورجينا غدا بالرياض

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

إفراج فورى.. متحدث الحكومة يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاض الأسعار

حبيبة ونيرة.. تطورات مثيرة في حادثي فتاة الشروق وطالبة العريش

مطالبات بتشديد الرقابة لضبط الأسعار بعد تراجع الدولار بـ"السوق الموازية"

فاقت من الغيبوبة.. تطور مفاجئ فى حالة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول بحكومة الاحتلال: "جانتس لا يمثل" إسرائيل فى زيارة الولايات المتحدة

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟