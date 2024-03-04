الإثنين 04 مارس 2024
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منوعات

عاجل| لديهما 5 أولاد.. حقيقة زفاف رونالدو وجورجينا غدا بالرياض

جورجينا وكريستيانو
جورجينا وكريستيانو مع أبنائهم

أثار إعلان عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز نبأ زفافها على البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي الكثير من الاهتمام حول العالم.

يتوقع البعض أن يكون الزفاف حدثًا رائعًا ومليئًا بالرومانسية في العاصمة السعودية الرياض كما يتوقع البعض أن يكون الزفاف باهظ الثمن ومبالغًا فيه ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل رسمية من قبل جورجينا أو رونالدو.

وأثارت الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي، حالة من الجدل حول زواجها من «الدون».

 

ونشرت جورجينا عبر خاصية «استوري» عبر حسابها بموقع «إنستجرام» صورة يبدو أنها دعوة لحفل زفاف احتوت الصورة على قلب مرسوم في بطاقة دعوة وموقع اسمها بالكامل مع كتابة تاريخ حفل الزفاف (الثلاثاء المقبل 5 مارس 2024).

وأضافت جورجينا موعد السابعة مساء على البطاقة والمكان في العاصمة السعودية الرياض واكتفت الإسبانية بهذه المعلومات فقط ولم توضح أي تفاصيل أخرى.

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