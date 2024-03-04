جامعة القاهرة: حكم حبس رئيس الجامعة متعلق بالصفة وليس بالشخص

صرح المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة الدكتور محمد منصور هيبة، أن بعض المواقع الإلكترونية نشرت خبر صدور حكم ابتدائي وليس نهائيا بشأن حبس رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الزراعة بصفتهما الوظيفية وليس بشخصهما.

وتعلن جامعة القاهرة أن هذا الحكم يتعلق بالصفة وليس بالشخص، وانه غير واجب النفاذ وقيد الاستئناف، ويختص بتنفيذ حكم نفذته الجامعة بالفعل، ونفذت واجباتها تجاه تنفيذ القضائية، وليس هناك ما يشين جامعة القاهرة أو قيادتها، وإنما هو مجرد نزاع قضائي دخل مرحلة الاستئناف، وأن مثل هذه الأحكام تصدر بشأن القيادات الإدارية بصفتها الوظيفية، وليس هناك ما يمسها شخصيا.

وتؤكد الجامعة أنها تنفذ الأحكام القضائية فور ورودها، وأنها نفذت الحكم الذي قيل أنها امتنعت عن تنفيذه وهذا دأبها مع كافة الأحكام القضائية التي تحترمها وتضعها دوما موضع التنفيذ.

وتهيب جامعة القاهرة بكافة المواقع الاخبارية، تجنب المبالغة او وضع الامر في غير سياقه.

وفي سياق آخر شارك الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، في جلسات المنتدى الأكاديمي والعلمي بين مصر والمجر، والذي افتتحه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور يانوش تشاك وزير الثقافة والابتكار المجري، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسفير محمد الشناوي السفير المصري في المجر، والسفير أندراس كوفاكش سفير المجر بالقاهرة، ولفيف من قيادات الوزارة ورؤساء الجامعات المصرية والمجرية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور محمد الخشت إن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي المُشترك بين الجامعات المصرية والمجرية، وذلك في إطار الارتقاء بجودة الخدمة التعليمية، وتحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، وتشجيع الاستثمار في مجال التعليم العالي، والتوسع في إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية التي تحظى بالسمعة الأكاديمية المتميزة.