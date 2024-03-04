القاهرة الإخبارية: أمريكا تدعم عمليات إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر (فيديو)

قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث خيارات إنشاء ممرات إغاثة بحرية لقطاع غزة، مؤكدًا دعم أمريكا لعمليات إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر.

وأضاف ميلر، خلال مؤتمر صحفي بثته قناة القاهرة الإخبارية، أن الإنزال الجوي للمساعدات غير كافٍ، ونريد رؤيتها تدخل برًا، مشيرا إلى أن المساعدات التي تدخل إلى غزة قليلة وهذا يجب أن يتغير.

وواصل: "ملف المساعدات سيكون على رأس جدول اجتماع بلينكن وجانتس، ويمكن لإسرائيل بذل المزيد لزيادة المساعدات لغزة".

ونوه ميلر إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتلق أي خطة إسرائيلية لعملية عسكرية في رفح الفلسطينية أو لتأمين المدنيين هناك.