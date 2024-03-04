«باشا مصر» أمير كرارة.. 13 سنة من التألق فى رمضان

استطاع النجم أمير كرارة، المُلقب من قبل جمهوره بـ«باشا مصر»، منذ أن قدم شخصية «سليم الأنصارى» فى مسلسله الناجح «كلبش»، أن يحجز لنفسه مقعدًا مميزًا فى ماراثون دراما رمضان، وذلك على مدار ١٣ عامًا متتالية.

ولم تأتِ مكانة «كرارة» فى الدراما الرمضانية من فراغ أبدًا، بل نتيجة إصراره على تقديم أعمال مميزة تتسم بالاختلاف، وتماسك الأحداث المليئة بالإثارة والتشويق، لتلتف الأسر المصرية والعربية حول شاشة التليفزيون خلال الشهر الكريم، بعد مدفع الإفطار، لمتابعة أجدد أعماله كل عام بحماس شديد.

فمتى بدأت «الرحلة» وإلى أين صلت؟ وما أبرز محطاتها؟

الانطلاق بـ«طرف ثالث» فى 2012.. و«منسى» يكتب توهجه الكبير

بدأت مشاركة «كرارة» كبطل فى موسم دراما رمضان عام ٢٠١٢، من خلال مشاركته فى مسلسل «طرف ثالث»، لتتوالى بعده أعماله التليفزيونية، ويحقق نجاحًا قياسيًا، بسبب موهبته المتعددة والمختلفة، ما ساعده على فرض نفسه فى الساحة الفنية، خاصة خلال الشهر الكريم، ليتحول إلى واحد من كبار النجوم الذين ينتظرهم الجمهور كل عام بلهفة شديدة.

ويحظى أمير كرارة بقاعدة جماهيرية كبيرة من جميع الفئات العمرية، ويعتبر من النجوم النادرين الذين يجتمع عليهم رأى واحد، باعتباره نجم الأعمال الدرامية «المحترمة»، بعيدًا عن الابتذال واستخدام الألفاظ الخادشة، مع حرصه على التنوع فى اختيار أعماله وأدواره.

وجسد «كرارة» دور الشاب الشعبى، والفتى المتمرد، قبل أن ينجح نجاحًا كبيرًا فى دور الضابط «سليم الأنصارى»، الذى جسده ضمن أحداث مسلسل «كلبش» بأجزائه الثلاثة، قبل أن يبلغ ذروة التألق بتجسيده شخصية الشهيد أحمد منسى، فى الجزء الأول من مسلسل «الاختيار»، عام ٢٠٢٠.

واستمرارًا للتنوع والاختلاف والتميز، ظهر أمير كرارة فى دور «الصعيدى»، من خلال مسلسل «نسل الأغراب»، عام ٢٠٢١، قبل أن يعود لشخصية الضابط فى «العائدون»، عام ٢٠٢٢، ثم يقدم شخصية من حقبة زمنية قديمة، فى مسلسل «سوق الكانتو»، خلال العام الماضى.

وقرر «كرارة» أن يجسد هذا العام شخصية لم يقدمها من قبل، وهى طبيب عظام، من خلال مسلسل «بيت الرفاعى»، الذى تدور قصته فى إطار من الإثارة والتشويق، يتضمن العديد من الصراعات والتورط فى القتل والهروب، وهو ما كشف عنه «برومو» العمل، الذى طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأثار حماس الجمهور لمشاهدة المسلسل خلال شهر رمضان.

وتضم قائمة الأعمال الدرامية التى قدمها أمير كرارة فى رمضان، على مدى ١٣ عامًا متواصلة: «طرف ثالث ٢٠١٢، تحت الأرض ٢٠١٣، أنا عشقت ٢٠١٤، حوارى بوخاريست ٢٠١٥، الطبال ٢٠١٦، كلبش ١- ٢٠١٧، كلبش ٢- ٢٠١٨، كلبش ٣- ٢٠١٩، الاختيار ٢٠٢٠، نسل الأغراب ٢٠٢١، العائدون ٢٠٢٢، سوق الكانتو ٢٠٢٣، بيت الرفاعى ٢٠٢٤».

باهر دويدار: تلقائى دون تصنُّع.. وموهبته فطرية

أعرب المؤلف باهر دويدار عن سعادته بالتعاون مع أمير كرارة فى ٥ أعمال تليفزيونية، هى «كلبش» بأجزائه الثلاثة، والجزء الأول من مسلسل «الاختيار»، إلى جانب «العائدون».

وقال «دويدار»، فى حديثه مع «الدستور»، إنه لا يرى مثل أمير كرارة كفنان، باحترافيته واحترامه الشديد لكل الأشخاص، وعدم تدخله فى عمل غيره، واحترامه مجال كل شخص، مضيفًا: «هو فنان بدرجة احترافية كبيرة جعلته نجمًا حقيقيًا».

وأكد أن من أكثر الأشياء التى تلفت النظر لـ«كرارة» كفنان هو موهبته الفطرية الغريزية، وليست مجرد حرفة أو صنعة، مضيفًا: «أمير ممثل تلقائى جدًا، وإحساسه هو الذى يحركه، ولا يعتبر الموضوع حرفة أو صنعة».

وفيما يتعلق بالمستوى الإنسانى، قال باهر دويدار: «أمير كرارة شخص يتصف بالجدعنة والحب والتواضع، هو من أجدع وأطيب الناس، متواضع جدًا، ويعامل كل الناس بشكل جيد للغاية، خاصة البسطاء».

وأضاف «دويدار»: «هو من أجمل ما يكون، يحب الخير لكل الناس، بيزعل على زعل الناس وبيشيل همهم، وهو خيّر جدًا وكريم جدًا جدًا، لذا أؤمن بأن الله عز وجل يكرمه بالنجاح وحب الجمهور بسبب عفويته وحبه لأن يعم الخير على الجميع».

واختتم بقوله: «دائمًا ما يفوض أمره لله، ويتسم بقلب أبيض ومتسامح، بالإضافة إلى أنه رب أسرة من الطراز الأول، وأب لكل الأطفال بمعاملته الحسنة لهم، لذا هو شخص يستحق النجاح، وأتمنى له مزيدًا من النجاح والتوفيق، فى مسلسله الجديد (بيت الرفاعى)».

ماجدة خير الله: لائق على كل أدواره.. وسيفاجئنا فى «بيت الرفاعى»

قالت الناقدة الفنية ماجدة خير الله إن الفنان أمير كرارة استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا خلال مسيرته الفنية، ونجح فى تطوير ذاته، من الأدوار البسيطة حتى أصبح نجم صف أول، ويحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة. وأضافت الناقدة الفنية، لـ«الدستور»: «أصبح لأمير كرارة وجود كبير، سواء فى السينما أم التليفزيون، وهو يميل لدور الرجل الشعبى ابن البلد، الذى يقدمه بشكل مختلف، يفضله الجمهور، كما أنه يستطيع تقديم أدوار عديدة ومختلفة، ويليق فى كل أدواره، وهو نجم لا غبار عليه».

وواصلت: «أرى أن أمير كرارة ممثل لديه قدرة كبيرة فى تجسيد أدوار عديدة جدًا، بعيدة عن الشعبى والأكشن، ويبدو أنه سيفاجئ جمهوره فى مسلسل (بيت الرفاعى)، من حيث الأداء والشخصية الجديدة»، متمنية له التوفيق والنجاح

طارق الشناوى: بدأ من الصفر.. جمع بين نجومية الدراما والسينما.. ويبتعد عن المعارك الجانبية

أشاد الناقد الفنى طارق الشناوى بتمكن الفنان أمير كرارة من تحقيق نجاحات متكررة، خلال السنوات العشر الماضية، حتى أصبح نجمًا مهمًا له قاعدة جماهيرية كبيرة، مشيرًا إلى أن «كرارة» بدأ من نقطة الصفر.

وقال «الشناوى»، فى حديثه مع «الدستور»: «أمير كرارة بدأ مشواره الفنى من الصفر، بداية من المشاركة فى عدد من الأعمال التليفزيونية بأدوار صغيرة، ثم أدوار رئيسية، وصولًا إلى البطولة المطلقة»، مشددًا على أن «حفاظ كرارة على نجوميته خلال ١٠ سنوات يثبت أنه نجم حقيقى».

وأضاف: «نجومية أمير كرارة انتقلت إلى السينما، وهو أمر مهم جدًا ونادر»، شارحًا: «مش كل نجم تليفزيونى نجم شباك فى السينما، قلة قليلة قدرت تجمع بين الحسنيين، من بينهم أمير كرارة، اللى خرج من التليفزيون إلى البطولة السينمائية، بعد ما حققه من نجاح على الشاشة الصغيرة».

وواصل: «أغلب النجوم ذاع صيتهم فى السينما وأصبحوا نجوم شباك، وبعد ذلك اُستغلت نجوميتهم السينمائية فى الدراما التليفزيونية، لكن أمير كرارة توهج فى التليفزيون أولًا، ثم واصل نجوميته فى السينما، وهذه حالات قليلة جدًا، ولا أحد يستطيع فعله بسهولة».

وأكد الناقد الفنى أن أمير كرارة متعدد الأدوار والاختيارات، فلم يحصر نفسه فى أدوار «الأكشن» فقط، بل نوع فى تجسيد شخصيات مختلفة، جعلت الجمهوره يلقبونه بـ«باشا مصر»، مضيفًا: «كما أنه يعتبر قوة دفع لمسلسل (الاختيار)، بعدما جسد شخصية الشهيد أحمد منسى فى الجزء الأول».

وأضاف: «نجاح مسلسل (الاختيار) يؤول إلى أمير كرارة، فبعد تقديمه شخصية (منسى) استمر العمل لـ٣ أجزاء، وحققت جميعها نجاحًا كبيرًا، ويعتبر هو صاحب الضربة الأولى فى هذا النجاح»، معتبرًا أن النجاحات المتتالية لـ«كرارة» جاءت بسبب حرصه على التطوير من نفسه دائمًا، والابتعاد تمامًا عن التكرار والأعمال الضعيفة.

وشدد على أن «أمير كرارة يمتلك ميزة رائعة، وهى عدم دخول معارك جانبية، أنا لا أتذكر خلال عملى فى هذه المهنة أن (أمير) دخل فى معارك جانبية مع أى شخص، وحتى عندما يُستدرج يتعامل بحرفية شديدة ويبتعد تمامًا، للحفاظ على طاقته، وحفاظ الفنان على طاقته من المهاترات خارج الفن جزء كبير من نجاحه، وهو ما يدركه وجعله يستمر نجمًا طوال هذه الفترة».

وقال طارق الشناوى إن أمير كرارة نجم شباك فى السينما، وصاحب إيرادات كبيرة، وبطل لعدد من الأفلام التى حققت مبالغ هائلة، سواء فى مصر أو خارجها، ومن بينها فيلمه الأخير «البعبع»، الذى استطاع من خلاله أن يغير جلده تمامًا، ما جعله يحقق إيرادات مهمة فى مصر، وإيرادات قياسية فى الوطن العربى، بعكس الأفلام الأخرى، مشددًا على أن «كرارة» هو «نجم تسويق وشباك».