متعة الدراما.. أسرار شخصيات نجوم رمضان 2024 من «وكيل وزارة» لـ«تاجرة عقارب»

بدأ العد التنازلى لحلول شهر رمضان الكريم الذى يشهد منافسة شرسة بين نجوم الصف الأول فى عالم الدراما التليفزيونية، خاصة فى ظل تنوع الأعمال المقدمة خلال هذا الموسم، ما بين التاريخى والكوميدى والإثارة والغموض والشعبى.

ويعكف صناع الأعمال الرمضانية على الانتهاء من تصوير معظم مشاهدها قبل بدء موسم رمضان، للابتعاد عن ضغط التصوير، بالتزامن مع العرض على الشاشات.

وإلى جانب تنوع أحداث مسلسلات رمضان ٢٠٢٤، من اللافت للنظر فيها حرص الكثير من أبطالها على «تغيير جلدهم»، من خلال تجسيد شخصيات لم يقدموها على الشاشة من قبل، وهو ما خلق حالة من الترقب لدى جمهورهم لمشاهدة هذه الأعمال.

أحمد العوضى.. عامل بمصنع خشب فى «حق عرب»

فضل الفنان أحمد العوضى تقديم اللون الشعبى الممزوج بالإثارة و«الأكشن»، من خلال تقديم شخصية «عرب»، وهو شاب يقطن فى منطقة شعبية، ويعمل فى مصنع أخشاب تملكه الشخصية التى يجسدها الفنان رياض الخولى. ويتعرض «العوضى/عرب» خلال أحداث المسلسل لبعض المواقف التى تغير مجرى حياته، خاصة بعد نجاحه فى إنقاذ مالك المصنع من حادث ما، وذلك فى إطار من «الأكشن الشعبى»، مع مزيج من قضية إنسانية ولمسة رومانسية. «حق عرب» تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة «سينرجى»، ويشارك فى بطولته إلى جانب «العوضى» و«الخولى»: وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، وسلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، وميدو ماهر.

أمير كرارة.. طبيب لأول مرة فى «بيت الرفاعى»

خرج الفنان أمير كرارة من عباءة الضابط فى أعماله الفنية الأخيرة، بعد نجاحه الكبير فى تقديمها فى مسلسلات: «كلبش» و«الاختيار» و«العائدون»، واستكمالًا لهذا النهج، يظهر فى موسم رمضان المقبل بدور لم يقدمه من قبل، عبر تجسيد شخصية طبيب.

يتعرض «كرارة» لأزمات عديدة بسبب عدائه مع أحمد رزق، خلال الأحداث التى تكشف العديد من المفاجآت حول مجال تجارة الآثار، فى إطار شعبى مشوق.

انتهى صناع مسلسل «بيت الرفاعى» من تصوير بعض مشاهده فى «جمعية عرابى» بمدينة العبور، ومن المقرر استكمال تصويره فى مدينة الإنتاج الإعلامى، وكذلك منطقة نزلة السمان.

أكرم حسنى.. مدير فندق فى «بابا جه»

يعود الفنان أكرم حسنى إلى المنافسة الرمضانية من جديد هذا العام، من خلال مسلسل «بابا جه»، الذى يتكون من ١٥ حلقة، وذلك بعد عامين من تقديمه مسلسل «مكتوب عليا»، فى رمضان ٢٠٢٢، الذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضه.

وتعد هذه التجربة الأولى لـ«أكرم حسنى» مع مسلسلات الـ١٥ حلقة، ويظهر خلالها بدور مدير فندق، يتعرض لأزمة كبيرة بسبب تفشى فيروس «كورونا»، لكنه يحاول حل الأمر.

وفى المسلسل ذاته، تشارك الفنانة نسرين أمين بدور البطولة النسائية أمام أكرم حسنى، لتعود به إلى الأعمال الكوميدية، بقيادة المخرج خالد مرعى، وذلك من خلال تجسيدها دور موظفة فى إحدى الإدارات التعليمية، وهى زوجة بطل العمل ضمن الأحداث، ولديهما ٣ أبناء.

ويواصل صناع المسلسل التصوير حاليًا فى منطقة الشيخ زايد، حيث يقع الديكور الرئيسى للعمل، الذى تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول علاقة الأب بأبنائه وتطورها، خاصة مع مرور الأسرة بأزمات صعبة.

نيللى كريم.. «إنفلونسر» شهيرة وقارئة فنجان فى «فراولة»

تشارك الفنانة نيللى كريم فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل «فراولة»، الذى تعود به إلى الأعمال الكوميدية من جديد، بعد نجاحها الكبير فى هذه النوعية من الأعمال، عندما قدمت مسلسل «بـ١٠٠ وش» فى رمضان ٢٠٢٠.

وفضلت نيللى كريم الابتعاد عن «التراجيديا»، بعدما قدمت مسلسل «عملة نادرة» فى العام الماضى، وجسدت فيه دور سيدة صعيدية، لتعود هذا العام وتقدم لجمهورها المسلسل الكوميدى «فراولة».

وتجسد «نيللى» فى مسلسل «فراولة»، الذى يتكون من ١٥ حلقة، دور ابنة حارس عقار تحلم بأن تكون ذا شأن كبير فى المجتمع، وتنجح فى تحقيق ذلك من خلال مواقف عديدة تكشفها الأحداث، لتصبح «إنفلونسر» شهيرة، ولها فى علم الطاقة وقراءة الفنجان.

مصطفى شعبان.. تاجر سمك يصارع المنافسين فى «المعلم»

يواصل الفنان مصطفى شعبان تصوير مسلسل «المعلم» على قدم وساق، بقيادة المخرج مرقس عادل، ليخوض به السباق الرمضانى المقبل.

ويظهر «شعبان» فى مسلسله الجديد بدور تاجر أسماك، يتعرض للعديد من الأزمات، ويدخل فى صراعات مع منافسيه. بينما تجسد الفنانة سهر الصايغ دور زوجته.

وانتهى صناع المسلسل من تصوير معظم المشاهد فى ميناء السويس، على أن يستكملوا تصويره فى القاهرة.

يحيى الفخرانى.. وكيل وزارة على المعاش فى «عتبات البهجة»

غاب النجم يحيى الفخرانى عن موسم دراما رمضان الماضى، لبحثه عن سيناريو لائق يستطيع إقناعه لخوض المنافسة، وهو ما وجده فى سيناريو «عتبات البهجة»، المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للروائى الكبير إبراهيم عبدالمجيد.

ويظهر «الفخرانى» فى مسلسل «عتبات البهجة» بشخصية وكيل وزارة الصناعة، الذى خرج على المعاش، ويدخل فى مفارقات كوميدية رفقة أحفاده، الذين يتورط معهم فى عالم «السوشيال ميديا»، ويصبح «إنفلونسر» شهيرًا، ليعود من خلال العمل إلى الكوميديا، ويتعاون فيه مع المخرج مجدى أبوعميرة، مخرج مسلسله الشهير «يتربى فى عزو».

غادة عبدالرازق.. «تاجرة سم» فى «صيد العقارب»

تواصل الفنانة غادة عبدالرازق تصوير مشاهدها فى مسلسل «صيد العقارب» بقيادة المخرج أحمد حسن، الذى تظهر خلال أحداثه بشخصية تاجرة فى سم العقارب، وتعود أصولها إلى الصعيد، لكنها تتحدث بلهجة قاهرية.

ويجسد الفنان أحمد ماهر دور والد «غادة»، الذى يعتز بلهجته الصعيدية، ويفضل شقيقها عنها، وهو الدور الذى يجسده الفنان محمد على رزق، لذا تسعى لتغيير نظرة المجتمع وتفضيله الذكور على الإناث.

ريهام حجاج.. مدرسة تاريخ فى «صدفة»

استأنفت الفنانة ريهام حجاج تصوير مشاهد مسلسلها الجديد «صدفة»، خلال الأيام القليلة الماضية، داخل الديكور الرئيسى، بمشاركة الفنانة سلوى خطاب، والفنان خالد الصاوى.

تجسد ريهام حجاج دور مدرسة تاريخ فى المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق، مع تعرض بطلة العمل لبعض المواقف التى تغير مجرى حياتها.