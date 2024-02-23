«هوليوود الشرق».. «المتحدة» تفتح أبوابها أمام النجوم العرب

لم يقتصر اهتمام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الفنانين المصريين فحسب، خلال الموسم الدرامى الرمضانى المقبل، بل فتحت أبوابها للكثير من النجوم العرب، وأتاحت لهم الفرصة للمشاركة فى الأعمال التى تقدمها خلال الموسم المنتظر من العام للعام.

وامتدت الفرصة التى منحتها «المتحدة» للنجوم العرب لتشمل الفنانين الشباب، إلى جانب النجوم أصحاب الشهرة الكبيرة، إيمانًا منها بأن مصر دائمًا ما تكون بوابة نجاح أى فنان عربى، باعتبارها «هوليوود الشرق» وصانعة الفن بكل أنواعه.

وتواصل الشركة بذلك نهجها فى إتاحة الفرصة للفنانين الشباب بصفة عامة، وهو ما ظهر بوضوح فى موسم رمضان ٢٠٢٣، ثم الأعمال التى قدمتها بعد هذا الموسم، فيما يعرف باسم دراما الـ«Out Of Season»، وصولًا إلى الموسم المنتظر بعد أيام.

لبنان.. نور تنافس بـ«جودر» ونيقولا معوض بـ«الحشاشين»

تستعد الفنانة نور اللبنانية للمشاركة فى بطولة مسلسل «جودر»، الذى يخوض بطولته الفنان ياسر جلال، وذلك بعد مشاركتها فى عدد كبير من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المصرية، التى حققت خلالها نجاحات كبيرة.

ويظهر الفنان اللبنانى نيقولا معوض فى مسلسل «الحشاشين»، الذى يخوض بطولته الفنان كريم عبدالعزيز، وذلك بعد عدة نجاحات سابقة، كان آخرها مسلسل «خيط حرير»، مع الفنانة مى عز الدين.

الأردن.. صبا مبارك فى «لحظة غضب».. ومنذر رياحنة يصارع «المعلم»

تأتى الفنانة الأردنية صبا مبارك على رأس الفنانات العرب المنتظر مشاركتهن فى الموسم الرمضانى المقبل، من خلال مسلسل «لحظة غضب»، المقرر عرضه عبر منصة «واتش إت» الإلكترونية بشكل حصرى.

يدور مسلسل «لحظة غضب» فى إطار من الإثارة والغموض، من خلال حلقات مليئة بالأحداث المشوقة، وهى النوعية التى أصبح الكثير من الجمهور يفضلها خلال الفترة الأخيرة، وتعتبر مناسبة لطبيعة المشاهدة عبر المنصات الإلكترونية.

وحققت صبا مبارك نجاحًا كبيرًًا، من خلال مشاركتها فى مسلسل «بين السطور»، الذى يعرض حاليًا عبر شاشة قناة «أون»، وحصد نسب مشاهدات عالية، جعلته يتصدر قوائم البحث على «جوجل»، إلى جانب عدة مواقع للتواصل الاجتماعى.

من الأردن أيضًا، سيكون الجمهور على موعد مع مشاهدة الفنانة مى سليم، التى تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة وشهرة واسعة، من خلال مشاركتها فى الأعمال الدرامية والسينمائية المصرية، ومن المنتظر أن تشارك خلال موسم رمضان المقبل بمسلسل «سر إلهى»، من بطولة الفنانة روجينا. وتواصل مى سليم على قدم وساق تصوير مشاهدها فى المسلسل الذى تخوض بطولته الفنانة روجينا، وذلك للانتهاء منه بشكل كامل قبل حلول رمضان، أو خلال الأسبوع الأول من الشهر الكريم على أقصى تقدير.

وبعدما حقق نجاحًا كبيرًا خلال مشاركته فى مسلسل «جعفر العمدة»، أمام الفنان محمد رمضان، خلال الموسم الرمضانى الماضى، يشارك الفنان الأردنى منذر رياحنة، فى الموسم المقبل، من خلال مسلسل «المعلم»، إلى جانب الفنان مصطفى شعبان.

ويجسد «رياحنة» خلال أحداث مسلسل «المعلم» دور كبير تجار سوق السمك، ويدخل فى صراعات قوية مع بطل العمل، فى إطار سعى كل منهما للحصول على لقب «معلم السوق»، لتتوالى الأحداث فى اطار اجتماعى مشوق.

سوريا.. سوزان نجم الدين «شريرة».. وجومانا على «عتبات البهجة»

يحظى الفنانون السوريون بقاعدة جماهيرية ليست بالقليلة فى مصر، وعلى رأسهم سوزان نجم الدين، التى حققت نجاحات متتالية، وتستعد لكتابة نجاح جديد، من خلال مشاركتها فى مسلسل «الحشاشين»، بطولة كريم عبدالعزيز.

ووصفت سوزان نجم الدين دورها فى المسلسل بـ«الصعب»، خاصة أنها تجسد شخصية «سيدة شريرة»، خلال أحداث العمل، معربة عن سعادتها الشديدة بالمشاركة فى مسلسل بهذا الحجم.

وبعدما حققت نجاحًا كبيرًا فى مسلسل «عملة نادرة»، إلى جانب الفنانة نيللى كريم، خلال الموسم الرمضانى الماضى، وفى مسلسل «خيانة عهد» مع الفنانة يسرا، فى موسم رمضان ٢٠٢٠، الذى مثل عودتها بعد غياب طويل، تشارك جومانا مراد فى الموسم الرمضانى المقبل بمسلسل «عتبات البهجة»، أمام الفنان يحيى الفخرانى، وتظهر خلال أحداثه بدور مساعدة «الفخرانى»، وهى فتاة من منطقة شعبية.

وبعدما حقق نجاحًا كبيرًا خلال مشاركته فى بطولة حكاية «روحى فيك»، أمام الفنانة عائشة بن أحمد، يستعد الفنان السورى فراس سعيد؛ للمشاركة فى موسم رمضان ٢٠٢٤ بمسلسل «صدفة»، بطولة الفنانة ريهام حجاج.

ويشارك الفنان خالد شباط فى بطولة مسلسل «إنترفيو»، بمشاركة الفنانة رنا رئيس، والمقرر عرضه على منصة «واتش إت» الإلكترونية بشكل حصرى، بالإضافة إلى مشاركته فى مسلسل «عتبات البهجة»، مع الفنان يحيى الفخرانى.

أما الفنانة هاجر السراج، الفنانة المصرية من أصل سورى، التى حققت نجاحًا كبيرًا فى دور «رام الله»، ضمن أحداث مسلسل «حالة خاصة»، من بطولة طه دسوقى وغادة عادل، فتشارك فى مسلسل «إمبراطورية ميم» أمام خالد النبوى، فى موسم رمضان المقبل.

تونس.. عائشة «بدون سابق إنذار».. وفريال مع «بابا جه»

تخوض الفنانة التونسية عائشة بن أحمد السباق الرمضانى المقبل بمسلسل «بدون سابق إنذار»، أمام الفنان آسر ياسين، بعد خوضها عدة بطولات فى الفترة الماضية، من بينها مسلسل «مذكرات زوج»، مع الفنان طارق لطفى، فى العام الماضى، وحكاية «روحى فيك» ضمن مسلسل «٥٥ مشكلة حب»، فضلًا عن نجاحها الكبير فى مسلسل «لعبة نيوتن»، مع منى زكى. وتشارك الفنانة التونسية فريال يوسف، خلال موسم رمضان المقبل، فى مسلسل «بابا جه»، أمام الفنان أكرم حسنى.

«رمضان 2023».. ظهور الأشقاء مستمر من العام الماضى.. والسوريون فى المقدمة

شهد الموسم الرمضانى الماضى عدة مشاركات للنجوم العرب، بداية من الفنانة المغربية جيهان خليل، التى شاركت فى مسلسل «رسالة الإمام»، مع الفنان خالد النبوى، بالإضافة إلى دورها القوى فى مسلسل «العائدون»، أمام أمير كرارة.

وفى «رسالة الإمام» أيضًا، أتاحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفرصة للفنانين الشابين السوريين خالد القيش وهافال حمدى. بينما واصل الفنان السورى جمال سليمان نجاحاته فى الدراما المصرية، وقدم مسلسل «عملة نادرة» أمام نيللى كريم، الذى جسد ضمن أحداثه شخصية رجل صعيدى.

ومن الكويت، شاركت الفنانة شمس فى مسلسل «سره الباتع»، الذى عرض فى موسم رمضان ٢٠٢٣، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا. وفى المسلسل نفسه، لكن من تونس، ظهرت الفنانة رانيا التومى، لأول مرة فى الدراما المصرية.