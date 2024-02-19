أبطال مسلسل بيت الرفاعى لـ«الدستور»: مزيج من الإثارة والتشويق و«الأكشن»

حالة استحسان كبيرة حققها برومو مسلسل «بيت الرفاعى» بين الجمهور، فور طرحه على منصات وقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ غلبت عليه أجواء الإثارة والتشويق ومشاهد «الأكشن»، التى تفاعل معها المشاهدون وجعلتهم يتشوقون لمتابعة العمل.

ويواصل صنّاع العمل تصوير مشاهده بشكل شبه يومى، فى مناطق متفرقة بين وسط البلد وشبرا، وغيرها من الديكورات التى تتماشى مع طبيعة الأحداث، بقيادة المخرج أحمد نادر جلال.

ويؤدى النجم أمير كرارة بطولة المسلسل، ويشاركه الفنانون أحمد رزق وميرنا جميل وأحمد فؤاد سليم وسيد رجب وعايدة رياض وتامر نبيل ومحمد لطفى وملك قورة وصفاء الطوخى ومحمود السمان ودنيا المصرى، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل تأليف بيتر ميمى.

وخلال حديثهم، لـ«الدستور»، كشف عدد من أبطال المسلسل عن الكثير من كواليس التصوير، وتفاصيل الشخصيات التى يؤدونها، وغير ذلك.

أمير كرارة: أؤدى دور الطبيب لأول مرة.. ومفاجآت عديدة للجمهور

قال النجم أمير كرارة إن «بيت الرفاعى» جديد ومختلف عما قدمه من قبل، ويحمل العديد من المفاجآت، خاصة أنه يظهر فيه بشخصية «طبيب» لأول مرة، مشيرًا إلى أن كواليس العمل تتميز بالبهجة وروح التعاون من الجميع، سواء أمام أو خلف الكاميرا.

وأعرب عن سعادته الشديدة لتكرار التعاون مع المخرج أحمد نادر جلال، بعد تعاونهما من قبل فى مسلسل «العائدون»، الذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، واصفًا إياه بالمخرج العبقرى والإنسانى لدرجة كبيرة، إضافة إلى أنه شخص خلوق وذو رؤية فنية مهمة، لافتًا إلى أن اسم المخرج أحد الأسباب الرئيسية للموافقة على العمل، إضافة إلى اسم المؤلف بيتر ميمى الذى يثق فيه ويعتبره رفيق الكفاح فى مسيرته الفنية، حيث أبدع فى كتابة أحداث شيقة تليق بالمنافسة الرمضانية.

وأشار إلى أن العمل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى، وله أكثر من خط درامى، وملىء بالإثارة والتشويق، متمنيًا أن ينال العمل إعجاب جمهوره الذى يحرص دائمًا على تقديم كل ما هو جديد له، ليكون عند حسن ظنه به.

إيناس كامل: سعيدة بالعمل مع «أمير الأخلاق» وأتعرض لموقف يُغيّر حياتى

كشفت الفنانة إيناس كامل عن أن المخرج أحمد نادر جلال هو مَن رشحها للمشاركة فى المسلسل، وهو ما اعتبرته من حظها الجميل، خاصة أنها سبق وتعاونت معه أكثر من مرة من قبل، وكان آخر ذلك التعاون، مسلسل «حرب» العام الماضى. وأعربت عن سعادتها بالعمل مع النجم أمير كرارة، واصفة إياه بأنه «أمير أخلاقيًّا» و«شاطر ومريح فى التعامل»، ويتسم بخفة الظل، ومتواضع، ويُشعر الممثل الذى يقف أمامه بارتياح شديد وكأنه يعرفه منذ زمن طويل، فضلًا عن ثقته الشديدة بنفسه، مشيرة إلى أنها تجسد دور زوجته ضمن الأحداث، إذ يتعرضان لموقف يُغيّر مجرى حياتهما.

وقالت إن العمل مختلف وشيق لأبعد الحدود، وملىء بالمفاجآت، وكل مفاجأة تجذب المشاهد للمفاجأة التى تليها، ما يجعله فى حالة فضول لمعرفة بقية الأحداث، لافتة إلى أن العمل ليس شعبيًا بشكل كامل، ولكنه مزيج من الإثارة والتشويق و«الأكشن» والاجتماعى.

أحمد عبدالله: لمسة «شعبى» بسيطة فى العمل

أكد الفنان أحمد عبدالله أن المسلسل ملىء بالأحداث الشيقة التى تعتبر مزيجًا بين «الأكشن» والإثارة، مشيرًا إلى أن المخرج أحمد نادر جلال من الأسباب التى حمسته للمشاركة فى العمل.

وأضاف أنه سبق وتعاون مع النجم أمير كرارة من قبل فى مسلسلى «كلبش ٢»، و«نسل الأغراب» واستمتع بالتعاون معه، مشيرًا إلى أن الإضافة فى هذا العمل هو المخرج أحمد نادر جلال الذى يتعاون معه للمرة الأولى، ويعتبره مدرسة إخراجية «شيك» ومحترمة، ويهتم بالتفاصيل، والممثل، وروح المشهد، وهو شخصية ذات قيمة فنية كبيرة، معربًا عن سعادته البالغة بالعمل معه.

وأشار إلى أن العمل ينتمى لنوعية الأعمال «الأكشن الساسبنس»، وبه لمسة بسيطة «شعبى»، ويتعرض بطل العمل لمشكلة تجعل الجمهور يرتبط بالأحداث، ويتلهف لمعرفة ما سيجرى.

صفاء الطوخى: الكواليس ممتعة إنسانيًا

أعربت الفنانة صفاء الطوخى عن سعادتها الشديدة بالمشاركة فى العمل، الذى تجسد خلاله دور والدة النجم أمير كرارة، وسط أحداث شيقة ومثيرة.

وقالت «صفاء» إن كواليس العمل ممتعة فنيًا وإنسانيًا، مشيرة إلى أنها استمتعت بالتصوير، ومتحمسة لعرض المسلسل بشدة خلال الشهر الكريم.

وتابعت: «أنا سعيدة بالعمل مع المخرج أحمد نادر جلال الذى يتصف بالالتزام واحترام عمله وفنه والفنانين، وهناك حالة جميلة من التعاون والتركيز، وهذا مناخ العمل دائمًا فى أعمال المبدع أحمد نادر جلال».

رحاب الجمل: المخرج «مرعب هادئ».. والمنافسة النسائية شرسة

رأت الفنانة رحاب الجمل أن مسلسل «بيت الرفاعى» يضم جميع عناصر النجاح، لذا وافقت فورًا على المشاركة.

وأوضحت «رحاب»: «وافقت لأن مخرج العمل أحمد نادر جلال، ولأن البطل النجم أمير كرارة، الذى أعتبره نجمى المفضل (باشا الأخلاق)، وتحمست للعمل معه مرة أخرى»، إذ كان آخر تعاون بينهما منذ ما يقرب من ١٣ عامًا.

وعن دورها، قالت: «أجسد شخصية أخت ياسين الرفاعى الكبرى»، مشيرة إلى أن كواليس العمل «صحية»، تتحلى بالرقى والهدوء ومليئة بروح التعاون بين كل أفراد العمل، بقيادة المخرج أحمد نادر جلال، الذى وصفته بأنه «المرعب الراقى الهادئ»، إذ يتحلى بالهدوء ومرعب بقدراته الفنية، ولديه عمق بالرؤية الفنية، ويهتم بأدق التفاصيل، وهذا ما يساعد على خروج عمل متكامل، وهو ما يجعلها تشعر بالمسئولية الشديدة تجاه العمل.

وعن المنافسة النسائية فى المسلسل، أكدت أنها كانت ممتعة، ويحكمها الاحترام والحب، «والمنافسة بيننا قوية، فى سياق تكامل، خاصة أن كل واحدة منا لها دور مختلف عن الأخرى».

عايدة رياض: «حاجة هتبسطكم»

عبّرت الفنانة عايدة رياض عن سعادتها الشديدة بمشاركتها فى مسلسل «بيت الرفاعى»، مع النجم أمير كرارة وأحمد رزق، حيث تستمر فى تصوير مشاهدها، وأنهت ما يقرب من ٧٠٪. وقالت «عايدة» إنها متحمسة لعرض العمل خلال الشهر الكريم، مؤكدة أنه يتضمن أحداثًا شيقة ومختلفة. وذكرت أن سيناريو العمل جذبها فور عرضه عليها، ووعدت الجمهور بأنه سيشاهد عملًا محترمًا ومليئًا بالمفاجآت غير المتوقعة، وقالت: «بجد هاتنبسطوا من الأحداث». وأضافت أنها تنتظر ردود أفعال الجمهور التى تحرص على متابعتها، مشيرة إلى أن كواليس العمل ممتعة ومليئة بالحب والخير.

المخرج أحمد نادر جلال.. التزام بقانون «تصوير 12 ساعة»

يستمر المخرج أحمد نادر جلال فى تصوير مشاهد مسلسل «بيت الرفاعى» فى أكثر من ديكور، وأنهى معظم مشاهد العمل، استعدادًا لعرضه خلال موسم رمضان ٢٠٢٤ المقبل. وقال مصدر، لـ«الدستور»، إن أحمد نادر جلال يصور لمدة ١٢ ساعة يوميًا، ويستطيع إنجاز أكبر عدد ممكن من المشاهد على مدار الساعات التى يعمل بها، مشيرًا إلى أنه يتابع مونتاج الحلقات الأولى لتسليمها للقناة العارضة العمل خلال الشهر الكريم. وأضاف المصدر أن المخرج أحمد نادر جلال اختار ديكورات مختلفة ومميزة للعمل، التى تبرز جمال الطبيعة فى مصر، فصوّر فى القناطر الخيرية والإسكندرية، بالإضافة إلى مناطق متفرقة فى القاهرة مثل شارع طوسون وناهيا ووسط البلد، مؤكدًا أنه وضع خطة زمنية لإنهاء العمل خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الكريم بالتزامن مع العرض.