كريم عادل: جذب الاستثمارات الأجنبية يسهم في تعميق التصنيع المحلي

قال الخبير الاقتصادي الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الصناعة يعد عنصرًا حيويًا لتعزيز التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للدول في السوق العالمية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه من خلال توفير الفرص الاستثمارية وتحسين بيئة الأعمال، يمكن للدول تحقيق فوائد كبيرة من الاستثمارات الأجنبية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن مصر تعتبر واحدة من الدول التي تسعى جاهدة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، وخاصة في قطاع الصناعة. يعتبر جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في الصناعة في مصر أمرًا حيويًا لتعزيز النمو الاقتصادي، تحسين البنية التحتية الصناعية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأكد أنه يعزز تحفيز الاستثمارات الأجنبية في الصناعة في مصر من نقل التكنولوجيا والمعرفة الحديثة إلى البلاد. من خلال الاستثمارات الأجنبية، تتمكن الشركات المصرية من الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الحديثة، مما يعزز قدرتها التنافسية في السوق العالمية ويساهم في تطوير الصناعة المحلية.

وأوضح أنه يسهم تحفيز الاستثمارات الأجنبية في الصناعة في مصر في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الدخل للعمال المصريين. بفضل الاستثمارات الأجنبية، يتم إنشاء وظائف جديدة في قطاع الصناعة وتحفيز النشاط الاقتصادي، مما يسهم في تحسين معيشة السكان وتقليل معدلات البطالة.

وأشار الي أنه عندما تستثمر الشركات الأجنبية في الصناعة المصرية، يتم توفير الوصول إلى رأس المال والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الصناعة وتعزيز القدرات التنافسية. تساهم هذه الاستثمارات في تحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية، مما يعزز الصادرات ويدعم نمو القطاع الصناعي.

وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك، يعزز تحفيز الاستثمارات الأجنبية في الصناعة في مصر من تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستقرار الاقتصادي. من خلال توفير حوافز مالية وضريبية وتسهيلات للشركات الأجنبية، يمكن لمصر جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التعاون الدولي في مجال الصناعة.

وأشار إلى أنه يمكن القول إن تحفيز الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في الصناعة في مصر يعد خطوة حاسمة نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. من خلال استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التعاون مع الشركات الأجنبية، يمكن لمصر تعزيز قطاع الصناعة وتحسين مكانتها في الاقتصاد العالمي حيث أن الاستثمارات الأجنبية تعمل على تنمية الصناعة المحلية وتساهم في زيادة حجم الصادارات المصرية في الخارج.