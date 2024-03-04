الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات تشارك في مؤتمر ليب بالسعودية

الجناح المصري بمؤتمر
الجناح المصري بمؤتمر ليب

شاركت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT في النسخة الثالثة من فعاليات معرض ومؤتمر ليب LEAP الذي تقام دورتة الثالثة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس 2024، بمشاركة 21 شركة مصرية من الأعضاء المتخصصين في حلول وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتستهدف هذه المشاركة الفعالة تعزيز حضورهم في السوق السعودي، وخلال الإفتتاح زار جناح الغرفة كل من الدكتور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري ونظيره الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي.


وأكد الدكتور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال شركات القطاع الخاص وتضافر جهودها مع الجهات الحكومية المعنية بدعم المستقبل الرقمي في مصر بما يسهم في تنمية الطلب المحلي وزيادة صادرات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار، لافتًا إلى أن المعرض يشارك به 21 شركة مصرية برعاية غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرية.
 

من جانبه، صرح المهندس خالد ابراهيم – رئيس مجلس إدارة الغرفة – بأننا حرصنا على المشاركة القوية خلال فعاليات معرض ومؤتمر ليب 2024 بالسعودية إيمانًا بأهمية تعزيز حضور الشركات المصرية وبحث فرص التعاون المستقبلية والتعرف على أحدث الحلول التكنولوجية، والكشف عن فرص جديدة للشركات المصرية يمكن من خلالها فتح اسواق جديدة للحلول والخدمات المصرية
 

كما أعرب أحمد السبكي - عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس محور تنمية الأعمال الدولية – عن سعادته بالمشاركة في معرض والمؤتمر التقني LEAP والذي يعد فرصة للتواصل مع متخذي القرار  في المملكة وبناء شراكات قوية مع هيئات حكومية ومؤسسات أكاديمية وكيانات تجارية، كذلك مساعدة الشركات المصرية المشاركة على عرض أحدث منتجاتها وقدراتها الرقمية.

شاركت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات CIT معرض ومؤتمر ليب مدينة الرياض السعودية

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