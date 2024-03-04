الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعثة الزمالك تغادر مطار القاهرة متجهة إلى السعودية (صور)

بعثة الزمالك تغادر
بعثة الزمالك تغادر القاهرة

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار القاهرة منذ قليل، متجهة إلى المملكة العربية السعودية، استعداداً لخوض مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي المقرر لها الجمعة المقبلة على استاد الأول بارك بمدينة الرياض.

وأنهى الجهاز الإداري للفريق كافة الإجراءات الخاصة بسفر الفريق إلى المملكة العربية السعودية.

ويرافق بعثة الزمالك كل من حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي، وهشام نصر نائب الرئيس ورئيس بعثة الفريق وحسام المندوه أمين الصندوق، وأحمد سليمان ومحمد طارق، ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين، ورامي نصوحي أعضاء مجلس الإدارة.

ونشر أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي، صورًا للبعثة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وكتب عليها “توكلنا على الله".

موعد مباراة الزمالك والأهلي بنهائي كأس مصر (2022/2023)

من المقرر أن يواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي، يوم 8 مارس الحالي، على ستاد الأول بارك، في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023).

وتقام المباراة بالمملكة العربية السعودية على هامش فعاليات موسم الرياض.

بعثة الزمالك تغادر القاهرة
بعثة الزمالك تغادر القاهرة
بعثة الزمالك تغادر القاهرة
بعثة الزمالك تغادر القاهرة
بعثة الزمالك تغادر القاهرة
بعثة الزمالك تغادر القاهرة
بعثة الزمالك تغادر القاهرة
بعثة الزمالك تغادر القاهرة
بعثة الزمالك تغادر القاهرة
بعثة الزمالك تغادر القاهرة
بعثة الزمالك تغادر القاهرة
بعثة الزمالك تغادر القاهرة
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