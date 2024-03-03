عاجل| تعليق مثير من كهربا قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكأس

نشر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة له من حفل زفاف شقيقته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّق كهربا على الصورة التي تم نشرها على فيس بوك وانستجرام "تمامًا مثل الحظ.. أنا نادر".

ويستعد كهربا للسفر مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأربعاء المقبل، إلى السعودية لخوض نهائي كأس مصر أمام الزمالك على ملعب "الأول بارك".

على صعيد آخر، قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي بالتنسيق مع خالد بيبو مدير الكرة فرض الحظر الإعلامي على لاعبي الفريق بعد العودة من الراحة السلبية التي حصلوا عليها عقب مباراة يانج أفريكانز التنزاني في ختام مبارياته بدور المجموعات لدوري الأبطال الأفريقي.

وطلب المدير الفني للقلعة الحمراء منع التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة معدلات التركيز قبل لقاء الزمالك والابتعاد عن المناوشات الجماهيرية.

من ناحية أخري يستعيد الفريق الأول بالنادي الأهلي في لقاء القمة كلا من أحمد نبيل كوكا بعد تعافيه من الإصابة ومحمود عبدالمنعم كهربا بعد استبعاده الفترة الماضية.

كشف د.أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي أن محمد الشناوى بدء المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي بالجري الخفيف حول الملعب وأنه يسير بشكل جيد للغاية

وأضاف طبيب الأهلي أن المرحلة الأخيرة للتأهيل التى ستكون خارج مصر هى الفيصل ولكن من المؤكد أن الحارس قد يعود للتدريبات الجماعية قبل نهاية شهر أبريل المقبل.

اقرأ أيضًا:

فرمان سويسرى بفرض الحظر الإعلامى على لاعبى الأهلى قبل مواجهة الزمالك