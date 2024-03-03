الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عاجل| تعليق مثير من كهربا قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكأس

محمود كهربا
محمود كهربا

نشر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة له من حفل زفاف شقيقته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّق كهربا على الصورة التي تم نشرها على فيس بوك وانستجرام "تمامًا مثل الحظ.. أنا نادر".

ويستعد كهربا للسفر مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأربعاء المقبل، إلى السعودية لخوض نهائي كأس مصر أمام الزمالك على ملعب "الأول بارك".

على صعيد آخر، قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي بالتنسيق مع خالد بيبو مدير الكرة  فرض الحظر الإعلامي على لاعبي الفريق بعد العودة من الراحة السلبية التي حصلوا عليها عقب مباراة يانج أفريكانز التنزاني في ختام مبارياته بدور المجموعات لدوري الأبطال الأفريقي.

وطلب المدير الفني للقلعة الحمراء منع التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة معدلات التركيز قبل لقاء الزمالك والابتعاد عن المناوشات الجماهيرية.

من ناحية أخري يستعيد الفريق الأول بالنادي الأهلي في لقاء القمة  كلا من أحمد نبيل كوكا بعد تعافيه من الإصابة ومحمود عبدالمنعم كهربا بعد استبعاده الفترة الماضية.

كشف د.أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي أن محمد الشناوى بدء المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي بالجري الخفيف حول الملعب وأنه يسير بشكل جيد للغاية

وأضاف طبيب الأهلي أن المرحلة الأخيرة للتأهيل التى ستكون خارج مصر هى الفيصل ولكن من المؤكد أن الحارس قد يعود للتدريبات الجماعية قبل نهاية شهر أبريل المقبل.

اقرأ أيضًا:

فرمان سويسرى بفرض الحظر الإعلامى على لاعبى الأهلى قبل مواجهة الزمالك

محمود كهربا الاهلى الزمالك نهائى كاس مصر مباراة الأهلى والزمالك

مواد متعلقة

صدام بين أحمد دياب وعامر حسين بسبب مباراة الأهلي وإنبي

فرمان سويسرى بفرض الحظر الإعلامى على لاعبى الأهلى قبل مواجهة الزمالك

الأكثر قراءة

عاجل| تعليق مثير من كهربا قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكأس

أحمد موسى يفجر مفاجأة فى قضية طالبة العريش نيرة صلاح

الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

انتهاء اليوم الأول من مفاوضات وقف إطلاق النار فى القاهرة بمشاركة أمريكا وقطر وحماس

تشترى ولا تبيع؟.. نصيحة مهمة من رئيس شعبة الذهب للمواطنين

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنو طائفة الحرديم يغلقون الشوارع رفضا لقانون التجنيد في جيش الاحتلال

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها