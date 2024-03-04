ضبط 4 بالقاهرة لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (4 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم كائن بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة في عملية الحفر والتنقيب) وتبين وجود حفرتين بالعقار المشار إليه، واعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.