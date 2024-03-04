وفد طلابي من زراعة عين شمس يزور المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات

أعلنت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) عن قيام المعمل باستقبال طلاب كلية زراعة جامعة عين شمس بقسم " علوم أغذية"، خلال الزيارة العلمية للمعمل للتعرف على أنشطة المعمل المختلفة ودوره في منظومة الرقابة على الأغذية والصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.

وقدم الدكتور محمود السيسي مدير مركز التدريب بالمعمل، عرضا تقديميا عن المعمل والدور الذي يقوم به ضمن منظومة سلامة الغذاء وطرق التحليل المختلفة في الأغذية .

تقديم نبذة مختصرة عن دور كل قسم وما يقدمه من خدمات تحليلية

وتم عمل تنظيم جولة تفقدية للطلاب لأقسام المعمل المختلفة، وقدم الباحثون بالمعمل بالأقسام المختلفة نبذة مختصرة عن دور كل قسم، وما يقدمه من خدمات تحليلية وطرق الكشف عن الملوثات والأجهزة المستخدمة كما تطرق السادة الباحثين إلى اعتماد المعمل من جهات الاعتماد الدولية وأهمية ذلك في فتح أسواق دولية مختلفة وقبول نتيجة فحص العينات بما يتوافق مع متطلبات هذه الأسواق.

وتأتي هذة الزيارة في إطار قيام المعمل بالتعاون مع الجهات البحثية والعلمية لتأهيل الطلاب لسوق العمل في مصر.