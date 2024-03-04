الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توزيع 7 آلاف و398 كرتونة رمضان وتقديم 950 وجبة إفطار وسحور للأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية

جانب من التجهيزات
جانب من التجهيزات

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريرًا عن جهود مؤسسة "مصر الخير" خلال شهر رمضان المبارك في تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة المجتمعية بمختلف أنحاء المحافظة بالشراكة مع  مختلف الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة بالمحافظة.

وأفاد حازم وفا مدير مكتب مؤسسة "مصر الخير" بأنه سيتم توزيع 7398 كرتونة رمضان لـ53 جمعية خيرية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن حملة "إفطار صائم" لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتخفيف العبء عن كاهلهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.


وأوضح مدير مكتب مؤسسة مصر الخير، قيام المؤسسة وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية بطهي وتجهيز وجبات إفطار متكاملة للفئات الأكثر احتياجا طوال شهر رمضان  بمطبخي الإفطار بالمحافظة من خلال الاشتراك مع جمعية فينا خير بمركز الشهداء وجمعية الرحمة الخيرية بشبين الكوم، حيث يتم تقديم 700 وجبة يوميًا مغلفة ومعبأة بشكل صحى وآمن، وكذا تقديم وجبات السحور للصائمين بطاقة 250 وجبة  يوميًا بالتنسيق مع جمعية أنصار السنة المحمدية بطوخ طنبشا بمركز ومدينة بركة السبع، ويشارك في الإعداد طهاة ماهرون ويتم التوزيع من خلال المتطوعين في صورة متكاملة للتضامن الاجتماعي والتكافل بين فئات المجتمع خلال شهر رمضان الكريم.


وقد ثمن محافظ المنوفية جهود مؤسسة مصر الخير والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة المجتمعية ودورهم البارز في تقديم المساعدات المختلفة للأسر الأولي بالرعاية والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر لتوفير حياة كريمة لهم.

ويتم ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر  احتياجا وتخفيف العبء عن كاهلهم، وفي ضوء التعاون الوثيق بين محافظة المنوفية والمؤسسات الأهلية لدعم وتنمية تلك الأسر والحالات المستحقة  من أبناء المحافظة من أجل بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة وآمنة له.

محافظ المنوفية مؤسسة مصر الخير أكثر من ٧الاف كرتونة رمضان محافظة المنوفية الأسر الأولى بالرعاية

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