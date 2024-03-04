"أسوان الأزهرية" تحصد المركز الأول في مسابقة "درع الاتحادات الطلابية"

حصل أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب منطقة أسوان الأزهرية، على المركز الأول في مسابقة درع الاتحادات الطلابية على مستوى الجمهورية، التي نظمتها الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بالأزهر الشريف في يناير الماضي.

مسابقة درع الاتحادات الطلابية على مستوى الجمهورية

من جانبه، قدم الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، محمود أحمد، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، أطيب التهاني والتبريكات لأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المنطقة على تحقيقهم هذا الإنجاز، وسط مشاركة ٢٧ مكتبا تنفيذيًا على مستوى الجمهورية.

ووجهوا الشكر والتقدير لإدارة رعاية الطلاب بقيادة الدكتور محمد منير، على الجهد المبذول فى تنفيذ جميع الأنشطة الطلابية وتحقيق أفضل المراكز، متمنين مزيد من التميز والتقدم للمنطقة.

وفي سياق آخر، كان قد قامت مديرية العمل بأسوان بإشراف من فوزى صابر مدير المديرية بتنظيم ندوة تثقيفية حول مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهدافها وكيفية تفعيل خطة الطوارىء على أرض الواقع والحريق وشرح للمخاطر الكيميائية والبيولوجية والسلبية الخاصة بمجال السلامه والصحة المهنية، وتقييم المخاطر، وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية بالمستشفى بمعرفة المهندس فارس عبدالعزيز مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بأسوان والمهندس طه فتحى بمستشفى أسوان الجامعى.

ندوات تعريفية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى القطاع الصحى

وجاء ذلك تنفيذًا لتكليفات وزير العمل حسن شحاته، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتنظيم الندوات التعريفية الهادفة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى القطاع الصحى.

وحضر فعاليات الندوة التثقيفية عدد من الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى.

ووجه المستفيدون من الندوة التثقيفية الشكر لوزير العمل، ومحافظ أسوان على تنظيم مثل هذه الندوات التى تهدف لنشر الوعى بالسلامة والصحة المهنية، متمنين تكرار مثل هذه الندوات لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة لأهالي المحافظة.