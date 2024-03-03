أسامة كمال: هدنة متوقعة فى غزة قبل شهر رمضان

قال الإعلامي أسامة كمال إنه من المتوقع تنفيذ هدنة في قطاع غزة قبل شهر رمضان: “لا أحد يعلم مدتها وهل يخرقها الجيش الإسرائيلي أم لا”.

أضاف كمال، خلال تقديم برنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن الجيش الإسرائيلي كان قد تعهد بإجراء تحقيق في مجزرة الطحين:"اليوم خرج الكاذب الرسمي الإسرائيلي وقال إن المراجعة انتهت، وإن الجيش الإسرائيلي ليس مسئولًا عن الهجوم".

وتابع "قال إن الفلسطينيين ماتوا بسبب التدافع وداسوا على بعض، وبعد الطلقات التحذيرية التي أطلقها الإسرائيليون لتفريق التدافع، الفلسطينيين اقتربوا من الجنود ما دفعهم لإطلاق النار في اتجاه بعض الأفراد".

وتعجب أسامة كمال من حديث إسرائيل قائلًا: "180 شهيدًا وألف مصاب وإسرائيل تقول بعض الأفراد".