كاتب صحفى: مصر تقود التصدى للمجازر الإسرائيلية فى غزة

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي إن مصر تقود التصدي للمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، سواء عن طريق وزارة الخارجية أو رئاسة الجمهورية.

أضاف الدوي، خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن مصر هي الدولة الوحيدة القادرة على أن تقول لإسرائيل أن تتوقف عن ارتكاب تلك المجازر المستمرة.

أشار إلى أن إسرائيل تستخدم التفاوض التكتيكي، موضحًا أن هناك مساعي مصرية كبيرة بوجود الوفد الأمريكي ووفد الدوحة وحماس.

وتابع "ما قام به جانتس وأنصاره في مجلس الحرب الإسرائيلي بسحب صلاحيات بن غفير من الإشراف على الأمن والأقصى وما يحدث في جهاز الأمن الإسرائيلي".

وأوضح أن تصريحات بن غفير اليوم لا تصدر إلا من شخص لا بد من الكشف على قواه العقلية، وهناك تحذيرات من انتفاضة فلسطينية قادمة.