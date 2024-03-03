مصطفى عمار عن تلخيص "دراما المتحدة" فى رمضان: نسعى لتلبية احتياجات ذوى الهمم

علّق الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة "الوطن" على إطلاق خدمة تلخيص المسلسلات لأبنائنا من الصم وضعاف السمع في شهر رمضان، قائلًا "إن هذا دور كل المؤسسات الصحفية التابعة للشركة المتحدة.

أضاف عمار في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم": "نكمل ما بدأته الدولة المصرية من دعم أهلنا من ذوي الهمم، وكان لا بد من التفكير في وسيلة نلبي بها احتياج أكثر من 8.5 مليون مواطن من ذوي الهمم".

أشار رئيس تحرير "الوطن" إلى أنه سيتم تقديم ملخصات لكل أعمال الدراما الرمضانية التي أنتجتها الشركة المتحدة لكي يكونوا متابعين للأحداث:"لدينا مسلسلات مهمة يجب أن يتابعوها مثل الحشاشين وألف ليلة وليلة وجودر وغيرهم من الأعمال".