"الصحة الفلسطينية": 700 ألف طفل معرضون للموت بسبب الجفاف

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إنّ الحرب الطاحنة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي لليوم 149 تقوض كل الجهود الإنسانية التي من شأنها حماية الأطفال وذوي الأمراض المزمنة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور"، أن أكثر من 700 ألف طفل في قطاع غزة معرضون أكثر من غيرهم لسوء التغذية والجفاف نتيجة لعدم توفر أسباب النجاة، سواء على مستوى حليب الأطفال أو الأغذية أو المياه الصالحة للشرب".

وتابع: "أكثر من 700 ألف طفل في قطاع غزة معرضون للموت في أي لحظة نتيجة لسوء التغذية والجفاف، فالمجازر التي يرتكبها الاحتلال لها ويلات، سواء من خلال القتل المباشر أو الموت بسبب المجاعة".

وواصل: "نحن نحمل الاحتلال الإسرائيلي مغبة الوصول إلى وفاة آلاف الأطفال في قطاع غزة، كما أن التقارير الأممية ذهبت إلى أن الأطفال معرضون للموت في أي لحظة نتيجة سوء التغذية والجفاف، وبالتالي نطالب الأمم المتحدة بتفعيل القانون الدولي الإنساني لحماية الأطفال والنساء داخل قطاع غزة، لأن هناك انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان الفلسطيني بشكل عام".

