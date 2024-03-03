الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

7 سلع يجب على التجار الإعلان عن أسعارها.. تعرف عليها

سلع
سلع

قال د.علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن قرار إعلان السعر النهائي للبيع للمستهلك شهد مناقشة خلال 7 اجتماعات مع رئيس الوزراء بحضور الوزراء المعنيين. 

أضاف عز في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن السلع المخاطبة بهذا القرار هي:

  • زيت الخليط المعبأ
  • الفول المعبأ
  • الأرز المعبأ
  • اللبن المعبأ
  • السكر الأبيض المعبأ
  • المكرونة المصنعة من الدقيق المعبأة
  • الجبن الأبيض المصنع من زيت نباتي المعبأ

وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن تاجر التجزئة أي "السوبر ماركت" لا بد أن يعلن السعر بأي طريقة، متابعًا: "ممكن يعلن السعر على كرتونة على الرف".

وتابع "هناك توجيه آخر للمنتجين، سواء مصنعين أو مستوردين أو شركات تعبئة ممكن طباعة السعر إلكترونيًا على السلعة، ووضع الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك".

السلع أسعار السلع الغرف التجارية الدكتور علاء عز الحياة اليوم

مواد متعلقة

"الغرف التجارية": أسعار الخضروات والفاكهة ليست متعلقة بالدولار

الأكثر قراءة

عاجل| أحمد موسى يفجر مفاجأة في قضية طالبة العريش نيرة صلاح

الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

تشترى ولا تبيع؟.. نصيحة مهمة من رئيس شعبة الذهب للمواطنين

مشاجرة داخل سرادق عزاء الموسيقار حلمى بكر بالحامدية الشاذلية

مشاجرة بين عائلة حلمى بكر داخل سرادق العزاء فى مسجد الحامدية الشاذلية

الدولار يواصل الهبوط لـ40 جنيهًا فى السوق السوداء والذهب يخسر 1300 جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين