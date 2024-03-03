7 سلع يجب على التجار الإعلان عن أسعارها.. تعرف عليها

قال د.علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن قرار إعلان السعر النهائي للبيع للمستهلك شهد مناقشة خلال 7 اجتماعات مع رئيس الوزراء بحضور الوزراء المعنيين.

أضاف عز في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن السلع المخاطبة بهذا القرار هي:

زيت الخليط المعبأ

الفول المعبأ

الأرز المعبأ

اللبن المعبأ

السكر الأبيض المعبأ

المكرونة المصنعة من الدقيق المعبأة

الجبن الأبيض المصنع من زيت نباتي المعبأ

وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن تاجر التجزئة أي "السوبر ماركت" لا بد أن يعلن السعر بأي طريقة، متابعًا: "ممكن يعلن السعر على كرتونة على الرف".

وتابع "هناك توجيه آخر للمنتجين، سواء مصنعين أو مستوردين أو شركات تعبئة ممكن طباعة السعر إلكترونيًا على السلعة، ووضع الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك".