رابطة تجار السيارات تزف بشرى سارة بشأن الأسعار قريبًا

قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل برابطة تجار السيارات، إنّ الأوفر برايس تم التخلص منه في الأيام القليلة الماضية، وأصبحت السيارات تُباع في التوكيلات بالسعر الرسمي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة" عبر قناة "المحور": "الأوفر برايس اتشال، لأننا شايفين إنه في استثمارات تدخل البلد والبنك يعمل على تدبير عملة صعبة للمستوردين في القريب العاجل لاستيراد السيارات بالتكلفة الجديدة".

وتابع: "نتحدث عن السيارات الموجودة حاليًا في السوق، والمعارض التي لديها سيارات تريد بيعها لأنها ترى الخير الذي يدخل مصر ومتيقنة بأن التعويم سيحدث، وعندما يجرى تحرير سعر الصرف، فإن البنك يدبر الدولار واليورو للمستورد، سواء كان وكيلًا أو استيرادًا شخصيًا".

وواصل رئيس قطاع المستعمل برابطة تجار السيارات: "السيارات الموجودة بالفعل كانت تباع بـ5% أوفر برايس في حالة الاستلام الفوري، وطالما هناك إحساس بأن سعر الدولار ستقل قيمته والبنك سيدبر العملة الصعبة للمستورد فإن الناس سينتظرون حتى يقل سعر السيارات، ولكن البنك لم يدبر العملة الصعبة للتجار حتى الآن، ولم يحدث فتح الاعتمادات وعندما يحدث ذلك، فإن السيارات سعرها سيقل، وبالتبعية ستقل أسعار السيارات المستعملة".