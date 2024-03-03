الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

قمة المرأة المصرية تنظم ورشة "نقر الطبول من أجل المساواة"

قمة المرأة المصرية
قمة المرأة المصرية

شهدت فعاليات النسخة الثالثة من قمة المرأة المصرية 2024 التى انطلقت صباح اليوم الأحد وتستمر ليومين، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء  الدكتور مصطفى مدبولي ونظمها منتدى الخمسين سيدة بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة والاتحاد الأوروبي، ورشة على هامش عملياتها تحت عنوان "نقر الطبول من أجل المساواة".

وأكدت القمة أن تنظيم هذه الورشة جاء لبث بعض الرسائل المهمة، وعلى رأسها المساواة بين الجنسين ومناهضة جميع أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة، والتأكيد على دورها كشريك أساسي في النهوض بالمجتمعات.

وأشارت إلى أن الفنون هى هوية الشعوب، فهي تحمل بين طياتها جميع الرسائل التى نريد أن نوصلها، كما تُستخدم في كثير من الأحيان للمطالبة بالحقوق والتعبير عن الرأي، ولا تخلو حضارة من لغة الطبل في تراثها.

ودعت القمة جميع الحضور للاستمتاع لهذا الإيقاع التفاعلي ومشاركته بوجدانكم في هذا الحوار الذى لا تستخدم فيه اللغة؛ والذى قدمته فرقة الفنان مصطفى بكار.

وشهدت الورشة مشاركة فعالة من جميع الحضور ولا سيما الطلاب المشاركون في ورش العمل المقامة على هامش القمة، وسط جو من البهجة والسعادة.

وكانت فعاليات القمة الثالثة لقمة المرأة المصرية 2024 قد انطلقت تحت عنوان "360 درجة نحو حياة نسائية مزدهرة".

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